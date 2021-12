Kabinet wil voorstel voor 2G-beleid uitstellen naar nieuwe jaar

Behalve gebrek aan steun is ook het hoge aantal corona-besmettingen, de aanhoudende druk op de zorg en de onzekerheden omtrent de nieuwe omikronvariant, reden voor minister Hugo de Jonge van volksgezondheid om de Kamer om uitstel te vragen. De bewindsman schrijft dat het door ‘alle onzekerheden’ op dit moment onduidelijk is of het wetsvoorstel nu een meerderheid in de Tweede Kamer krijgt. Met 2G-maatregelen zouden straks alleen nog gevaccineerden met een toegangspas toegang tot bepaalde voorzieningen kunnen krijgen. De oppositie is hier tegen en ook de ChristenUnie, CDA en PvdA hebben grote aarzelingen.

Door de hoge besmettingscijfers is het op dit moment niet realistisch te verwachten dat 2G al op korte termijn kan worden ingevoerd. Want deze 2G-maatregelen zouden een manier zijn om versoepelingen van de coronamaatregelen te kunnen doorvoeren. Daar profiteren dan sectoren van met een relatief hoog risico op verspreiding van het virus, zoals (delen van) de horeca, cultuur en evenementen, omdat ze dan toch verder open kunnen gaan.

Ook de andere twee geplande wetsvoorstellen, zoals over gebruik van de toegangspas in het hoger onderwijs én de pas verplicht stellen op bepaalde risicovolle werkplekken, kunnen wat Hugo de Jonge betreft voorlopig worden uitgesteld.

Meer tijd

De Jonge wijst erop dat het kabinet hiermee de tijd krijgt om de wetsvoorstellen nog ‘verder’ te onderbouwen, en ook de gelegenheid heeft om de nieuwe omikronvariant erbij te betrekken. Daarnaast is nu onduidelijk hoe het coronavirus zich ontwikkelt, en hoe 2G verloopt in andere Europese landen. Het kabinet wil nu eerst wachten tot het nieuwe OMT-advies van 14 december, om dan te bepalen of er maatregelen kunnen worden ingetrokken of dat er juist nieuwe maatregelen moeten worden genomen.

De ChristenUnie is blij met het besluit tot opschorting van de wetten. Kamerlid Mirjam Bikker wil dat er nu snel een langetermijnstrategie komt voor corona. De partij ziet veel meer in zoveel mogelijk testen dan in 2G. “De ChristenUnie vindt 2G – nu en ook later – geen heilzame weg.”

