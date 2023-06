Kabinet wil niet meer onderhandelen met boeren, maar wél overleggen

Je zou misschien denken: een debat over een akkoord dat niet is gesloten en plannen die nog moeten komen, hoeft niet lang te duren. Maar van die logica trekken Tweede Kamerleden zich weinig aan, bleek donderdag in de plenaire zaal van het tijdelijke parlementsgebouw. Tijdens een urenlang debat trokken oppositiepartijen fel van leer tegen het kabinet – vooral over het uitblijven van een eigen landbouwvisie.

Want volgens veel Kamerleden is het onacceptabel dat die plannen pas ná de zomer komen. “Waar zijn we in hemelsnaam mee bezig?” vroeg GroenLinks-leider Jesse Klaver haast wanhopig. Hij wijst erop dat het kabinet al anderhalf jaar perspectief belooft voor de boerensector, maar nog steeds niet met concrete ideeën over de brug is gekomen. “Een jaar geleden stonden we hier ook en we zijn helemaal niks opgeschoten.”

Ook andere progressieve partijen storen zich aan het tempo. “De tijd van aanmodderen is voorbij”, stelde PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken. Ze wil een ‘plan B’ zien van het kabinet. “Iedere dag dat we een oplossing voor ons uitschuiven, zit Nederland langer in een economische lockdown. Het is tijd voor daadkracht.”

‘We komen zelf met een plan’

Maar ministers Piet Adema (landbouw) en Christianne van der Wal (natuur) zijn niet van plan hun draaiboek aan te passen. Komende maanden buigen de bewindslieden zich op basis van het concept-landbouwakkoord, de rapporten van stikstofbemiddelaar Johan Remkes, het coalitieakkoord en analyses van deskundigen over een toekomst voor de landbouw. Die moet duurzaam zijn en tegelijk financieel houdbaar. Het resultaat wordt waarschijnlijk ‘eind september’ gepresenteerd, zei Adema.

Kan dat niet sneller? Misschien wel, erkende de minister, maar dat zou onverstandig zijn. “Laten we het zorgvuldig doen en met plannen komen die op draagvlak kunnen rekenen”, zei hij. “Zodat Den Haag straks niet weer vol staat met trekkers, zodat boeren niet opnieuw tegenover de politiek komen te staan.”

Oppositiepartijen zagen de bui al hangen: weer onderhandelen met agrarische partijen. Die vrees kon de bewindsman echter snel wegnemen. “Er komt geen nieuwe onderhandeling. Het kabinet gaat besturen, we komen zelf met een plan. Geen misverstand daarover.”

‘Piet, gooi dit nou niet allemaal overboord’

Die kabinetsvisie bevat ‘zure maatregelen’, maar wordt geen rancuneus stuk met uitsluitend pijnlijke ingrepen, liet Adema doorschemeren. Over de mogelijke inhoud van het plan-in-wording wilde hij verder niets kwijt – ondanks talloze pogingen van oppositiepartijen.

De komende tijd wil Adema ‘in overleg met de sector’ doorpraten en aan het toekomstplan werken. Volgens de bewindsman is tijdens het maandenlange landbouwoverleg een ‘broos lijntje’ van vertrouwen ontstaan. Dat moet gekoesterd worden, vindt hij.

Ook boerenorganisaties, natuurclubs, supermarkten en andere gesprekspartners willen in goed overleg met de overheid optrekken, stelde Adema. “In het proces om tot een landbouwakkoord te komen, zijn we heel ver gekomen en is veel draagvlak ontstaan. Ze hebben me allemaal gevraagd: ‘Piet, gooi dit nou niet allemaal overboord, maar neem het alsjeblieft mee in je plannen.’ Dat signaal wil ik niet negeren.”

