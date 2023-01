Kabinet wil meer nieuwe woningen, maar het worden er juist 10 procent minder

De productie van nieuwbouwhuizen daalt de komende twee jaar met 10 procent, verwacht het Economisch Instituut voor de Bouw. Volgens het onderzoeksbureau raken daarmee de ambities van het kabinet ‘verder uit beeld’.

De totale bouwproductie daalt dit jaar met 1 procent, en in 2024 met nog eens 2 procent. Dat de daling van de totale bouwproductie niet zo groot is, komt omdat bouwbedrijven veel werk hebben aan het verduurzamen van huizen. Daarin zit de komende jaren nog wel groei.

De afgelopen jaren groeide de bouw nog. Minister Hugo de Jonge van volkshuisvesting wilde het bouwtempo de komende jaren verder opvoeren. Op termijn zouden er jaarlijks 100.000 woningen bij moeten komen, tot een totaal van 900.000 woningen in 2030.

Minister Hugo de Jonge (midden) tijdens een bezoek aan een prefab woningfabriek). Beeld ANP

Bouwmaterialen zijn duurder, rentes hoger

Dat het nieuwbouwtempo afneemt, komt volgens het onderzoeksbureau door de gestegen kosten voor bouwmaterialen en de hogere rentes. Daarnaast kregen bouwers eind 2022 te maken met een stikstoftegenvaller die waarschijnlijk meespeelt in de krimp. In november haalde de rechter een streep door de vrijstelling van de stikstofregels die gold voor de bouw.

Maar de verwachting van de onderzoekers hoeft niet uit te komen, stelt Martin van Rijn. Hij is voorzitter van Aedes, de koepel van woningcorporaties. De corporaties staan volgens hem klaar om hun nieuwbouwproductie te verhogen. “Als er betaalbare bouwgrond is en er geschikte locaties zijn, kunnen wij aan de slag.”

Bouwlocaties zijn volgens Van Rijn nu het probleem, vanwege de grondprijs. Eigenaren moeten volgens hem genoegen nemen met een minder hoge opbrengst. “Het is woningcrisis, de urgentie is hoog, het kan niet zo zijn dat bouwlocaties ongebruikt blijven liggen omdat er nu even wat minder rendement te behalen is”, zegt Van Rijn.

Hij vindt ook dat de minister meer mag ingrijpen in de bouwmarkt. “Wie nu niet wil bouwen, laat zijn beurt voorbijgaan. Woningcorporaties zitten te springen om die locaties. We mogen al die mensen die geen betaalbaar huis kunnen vinden niet in de kou laten staan.”

