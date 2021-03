Kabinet waarschuwt: Google is niet veilig genoeg voor onderwijs

Niet eerder maakten docenten zo veel gebruik van het digitale klaslokaal, zegt schoolbestuurder Fridse Mobach. Daarom is het des te zuurder dat de veelgebruikte software van Google niet veilig genoeg is, zoals in een Kamerbrief te lezen valt die de onderwijsministers maandag naar de Tweede Kamer stuurden.

Aan het gebruik van digitale werkomgevingen Google Workspace en Google Workspace for education – speciale onderwijssoftware uitgerust met alle bekende Google-applicaties – kleven privacyrisico’s, aldus de brief, onder andere doordat Google zichzelf als enige eigenaar ziet van metadata, gegevens over het gebruik van hun diensten. Het kabinet heeft Google hierop aangesproken.

Het onderzoek volgde op een motie van de SP en D66. Kamerlid Peter Kwint van de SP is niet verbaasd over de uitkomsten. “Precies waarom ik aan de bel heb getrokken bij het kabinet. Als je Google vrij baan geeft in het onderwijs laat je een speler binnen wiens verdienmodel de persoonlijke data van anderen zijn. Dan kun je wachten op ongevallen”, twittert hij.

Fridse Mobach is ook bestuurder bij Sivon, een vereniging voor ict in het primair en voortgezet onderwijs en waarbij de helft van de scholen is aangesloten. Sivon raadt scholen vooralsnog aan Google gewoon te blijven gebruiken. “Wij blijven Google aanspreken vanuit het onderwijs en hebben er vertrouwen in dat ze de voorwaarden aanpassen.”

Wat is er erg aan het verzamelen van metadata?

“Het gaat natuurlijk niet om persoonsgegevens, maar om informatie over welke internetpagina’s docenten en leerlingen bezoeken of op welke kop ze klikken. Toch beoordelen wij het privacyrisico als hoog. Want deze informatie kan Google combineren met andere informatie tot profielen die gebruikt worden om advertenties te personaliseren. Google bepaalt zelf wat ze met die data doen, zij zien zichzelf als de enige eigenaar. Zij kunnen ook de voorwaarden zomaar aanpassen. Als scholen vinden wij dat wij verantwoordelijk zijn voor de data, Google is slechts de verwerker – zij mogen niet zomaar zelf bedenken waar ze deze data voor gebruiken. Maar daarover verschillen we van inzicht.”

Google verwerkt toch sowieso metadata van iedereen die gebruik maakt van hun diensten?

“Ja dat klopt. Alleen ik vind het een ander verhaal bij volwassenen die zich hier bewuster van zijn. Bij scholen gaat het veelal om de data van minderjarige leerlingen, waar wij ons verantwoordelijk voor voelen en die we willen beschermen.”

Hoeveel en op wat voor manier gebruiken docenten en leerlingen deze software?

“Via Google-classroom werden lessen gegeven en leerlingen kunnen een opdracht typen in een online document en de docent kan het nakijken. We schatten na een uitvraag onder scholen dat ongeveer een derde van de middelbare scholen Google-software gebruikt en iets minder dan de helft van de basisscholen.”

U zegt: stop er nu niet mee, want Google zal uiteindelijk wel voldoen aan de voorwaarden. Wat voor vuist kan Nederland nou maken tegen zo’n techgigant?

“Na eerdere gesprekken met Google hebben ze hun voorwaarden al wel iets aangepast, maar niet genoeg. We kunnen samen optrekken met andere landen. Daarom heeft Nederland de Europese Commissie ingeschakeld. Ook hebben wij als scholen een advies aangevraagd bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook blijven wij vanuit het Nederlandse onderwijs Google aanspreken.”

Kunnen scholen niet beter overstappen naar bijvoorbeeld Microsoft?

“Uiteindelijk geldt wel: als je vindt dat je verantwoordelijk bent voor de data van leerlingen, dan moet je keuzes maken die daarbij horen.”

