Kabinet trekt 30 procent extra uit voor Europese ruimtevaart

Het kabinet investeert de komende jaren ruim 30 procent extra geld in Europese ruimtevaartprogramma’s. Tot en met 2025 omvat het totale beleidsbudget ruim 500 miljoen euro, schrijft VVD-minister Micky Adriaansens van economische zaken en klimaat in een brief die vrijdag is verstuurd aan de Tweede Kamer. “Dit versterkt niet alleen onze internationale positie, het zorgt voor antwoorden op grote maatschappelijke vraagstukken waar deze tijd zo naar verlangt.”

Waarom is het van belang dat het kabinet de portemonnee trekt?

In vergelijking met andere landen in Europa, loopt Nederland flink achter als het aankomt op zijn investeringen in de ruimtevaartsector. Die conclusie trekt het Netherlands Space Office (NSO) in zijn advies dat afgelopen week naar de Tweede Kamer ging. In aanloop naar een ministeriële conferentie over ruimtevaart die volgende maand in Parijs wordt gehouden roept het NSO het kabinet op om Nederlands positie binnen het Europese ruimtevaartagentschap ESA te versterken door flink in de buidel te tasten.

Ook uit gegevens die het Financieele Dagblad opvroeg bij onder andere ESA, blijkt dat Nederland qua investeringen onderaan bungelt op het continent. Landen als Griekenland, Hongarije, Portugal en Tsjechië spendeerden afgezet tegenover hun bruto binnenlands product (bbp) de afgelopen drie jaar verhoudingsgewijs meer aan ruimtevaart dan Nederland, schrijft die krant. België en Zwitserland, die eveneens een minder grote economie en inwonertal hebben, gaven zelfs honderden miljoenen meer uit dan Nederland.

Maakt Nederland een inhaalslag met de extra investeringen?

“Om weer stapsgewijs op gelijke voet te komen met de andere ESA-lidstaten en meer profijt te halen uit de huidige positie voor Nederland, moet het totale Nederlandse ruimtevaartbudget voor de optionele programma’s van ESA de komende 3 jaar op 275 miljoen euro komen te liggen”, schrijft het NSO in zijn advies.

Minister Adriaansens rept in zijn brief aan de Kamer over ruim 500 miljoen euro. Toch is hij niet zo scheutig als dat bedrag doet voorkomen. Ieder lidstaat dat is aangesloten bij ESA moet namelijk een verplichte bijdrage leveren, de hoogte daarvan is afhankelijk van het bbp. Daarbovenop komen optionele bijdragen. En het zijn juist die programma’s waar het NSO op doelt met zijn advies om 275 miljoen euro af te dragen.

De minister heeft er echter voor gekozen om 170 miljoen euro aan de optionele programma’s te besteden. Dat is een stuk minder dan het NSO had geadviseerd.

Maar Nederland is toch een belangrijke speler op het gebied van ruimtevaart?

Dat klopt. Zo brengt Tropomi, een geavanceerd instrument van Nederlandse makelij, dagelijks de hele atmosfeer in kaart. Door het licht dat de aarde terugkaatst te vergelijken met direct zonlicht, kan Tropomi de samenstelling van de atmosfeer bepalen. Het ruimte-instrument meet de luchtkwaliteit en levert gegevens over onder meer de ozonlaag, de uitstoot van schepen, en mogelijke vulkaanuitbarstingen. Dat konden eerdere satellieten ook, maar de resolutie van Tropomi is ongeëvenaard.

Deze maand is het precies vijf jaar geleden dat Tropomi werd gelanceerd aan boord van een satelliet van de ESA. “Maar die viering markeert ook een soort dieptepunt als het gaat om de Nederlandse investeringen in ruimtevaart”, zei voorzitter Jeroen Rotteveel van brancheorganisatie SpaceNed afgelopen week tegen het FD. “De overheid ziet ruimtevaart eerder als een kostenpost. Het budget blijft dan ook vlak.”

Waarom is ruimtevaart überhaupt van belang?

Veilige communicatie, navigatie, precisielandbouw: de toepassingen van ruimtevaarttechnologie zijn omvangrijk. Ook groeit het belang van de sector. Enerzijds heeft dat te maken met de steeds nijpender wordende gevolgen van klimaatverandering. Ruimtevaart levert wetenschappelijke bewijzen om het klimaat beter te begrijpen. Zo liet onderzoek naar Venus hielp klimaatwetenschappers inzien hoe een planeet precies opwarmt, en spelen satellietdata een cruciale rol bij het monitoren van uitstoot en ijs op de poolkappen.

Anderzijds neemt het belang in ruimtevaartactiviteiten toe vanwege ontwikkelingen op geopolitiek vlak. Door de oorlog in Oekraïne zijn Europese landen wakker geschud, zijn ze gaan inzien dat ze zelfstandiger moeten zijn als het aankomt op veiligheid. Het conflict bracht onder meer problemen rond de beschikbaarheid van draagraketten aan het licht. Om zich te verweren tegen de langeafstandsartillerie die de Russische troepen, moest het Oekraïense leger hulp krijgen van het Verenigd Koninkrijk, dat net als de VS meervoudige raketsystemen naar Oekraïne stuurde.

