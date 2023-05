Kabinet stopt met betalen voor opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen

Hoewel het kabinet miljarden euro extra beschikbaar stelt voor asiel, wil het stoppen met betalen voor de opvang en begeleiding van uitgeprocedeerde asielzoekers. Alle financiering voor bed-bad-broodopvangcentra en de zogenoemde Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV) worden na 2023 stopgezet.

“Er moeten financiële keuzes gemaakt worden”, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van justitie en veiligheid naar aanleiding van berichtgeving in het AD en de Volkskrant. Het is volgens hem nog niet duidelijk wat voor gevolgen het besluit van het kabinet heeft. “Eerst moeten we het gesprek met de gemeenten aangaan”.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is onaangenaam verrast door het kabinetsbesluit. De opvangcentra voor afgewezen asielzoekers zijn volgens de VNG noodzakelijk omdat ongedocumenteerden als gevolg van het falend terugkeerbeleid anders op straat belanden.

Ook bij Rutger Groot Wassink valt het besluit “rauw op zijn dak", vertelt de Amsterdamse wethouder en voorzitter van de commissie asiel bij de VNG tijdens een gesprek met NOS Radio 1 Journaal. In het regeerakkoord is een uitbreiding van de LVV-opvanglocaties afgesproken, met als doel op termijn de bed-bad-broodopvanglocaties te vervangen. Volgens Groot Wassink waren de gesprekken daarover in volle gang. “De staatssecretaris heeft wat uit te leggen, ineens krijgen we te horen ‘we stoppen ermee’”, aldus de wethouder.

Compromis van het kabinet

De LVV-opvang is de uitkomst van een politieke crisis in 2015. Toen viel het kabinet bijna over de vraag wat te doen met de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. De VVD wilde illegaliteit verbieden, terwijl de PvdA de groep juist onderdak wilde bieden.

De rechter oordeelde destijds dat illegalen in Nederland recht hebben op onvoorwaardelijke opvang met eten en drinken. Vanwege de politieke impasse richtten gemeenten en particulieren zelf bed-bad-broodvoorzieningen op voor uitgeprocedeerde asielzoekers die niet kunnen of willen vertrekken. In eerste instantie draaiden zij zelf op voor die kosten.

Pas drie jaar later kwam het kabinet met een compromis. In de vijf grote gemeenten zouden opvanglocaties komen waar asielzoekers slechts tijdelijk worden opgevangen, met als voorwaarde dat ze meewerken aan hun vertrek. Deze LVV-opvanglocaties zouden op termijn de bed-bad-broodopvang van gemeenten overbodig moeten maken, wat tot op heden nog nauwelijks gebeurd is. Op dit moment bekostigt het rijk beide.

Geen wondermiddel

In 2019 startte de gemeenten Amsterdam, Eindhoven, Groningen, Rotterdam en Utrecht met de LVV-pilot. Sindsdien verbleven ruim tweeduizend vreemdelingen in de opvanglocaties. Uit evaluatie van de proef blijkt dat de extra begeleiding nog niet direct leidt tot terugkeer van vreemdelingen naar het land van herkomst. “Het is geen wondermiddel", constateert het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum.

Wel zijn de groepen vreemdelingen beter in beeld bij de gemeenten en slapen ze minder op straat, wat beter is voor de betere openbare orde en veiligheid. Ook het welzijn van de vreemdelingen in de opvang is verbeterd. De afgelopen maanden werd daarom gesproken over een landelijke uitbreiding van de opvang.

Begrotingstekort

Naar verluidt kosten de LVV-opvanglocaties jaarlijks zo’n 30 miljoen euro. Het kabinet zegt op dit moment onvoldoende geld te hebben om de opvanglocaties voor vreemdelingen zonder verblijfsvergunning draaiende te houden.

Vanwege het stijgende aantal asielzoekers en dure noodopvanglocaties gaan de kosten voor de opvang van asielzoekers hard omhoog. In april kondigde het kabinet daarom aan de komende vier jaar nog eens 8,7 miljard extra te investeren.

De VNG geeft aan op korte termijn samen met de betrokken gemeenten in gesprek met het Rijk te willen. ‘Gemeenten mogen niet worden belast met de openbare orde- en gezondheidsproblematiek van deze groep’, schrijft VNG-voorzitter Leonard Geluk in een brief aan de aangesloten gemeenten over het besluit.

Lees ook:

Miljardengat op de begroting: gaat het kabinet bezuinigen of de lasten verhogen?

Het kabinet voert deze week een pittige discussie. Voor het eerst in jaren wordt er weer gesproken over bezuinigingen om het miljardengat in de rijksbegroting te dichten.

Tussen hoop en vrees in het nieuwe bed-bad-brood

Hoe bevalt de samenwerking tussen organisaties die voorheen moeizaam door een deur gingen?