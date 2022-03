Kabinet schrapt laatste coronamaatregelen, terwijl de druk op de zorg toeneemt

Terwijl Den Haag en de rest van Nederland zich met een nieuwe crisis bezighouden, sloot minister Ernst Kuipers van volksgezondheid dinsdagmiddag de vorige crisis af. Voorlopig althans. Want precies twee jaar nadat het kabinet tijdens de eerst coronagolf de scholen, sportsector en horeca sloot, schrapte Kuipers alle resterende maatregelen.

Vanaf volgende week woensdag hoeft nergens meer een mondkapje gedragen te worden, ook niet in het openbaar vervoer. De verplichte toegangstest bij binnenevenementen met meer dan 500 bezoekers vervalt en reizigers uit het buitenland hoeven geen coronacertificaat meer te overleggen. Het kabinet volgt zo de adviezen van het OMT, dat het maandag verantwoord achtte om verder af te schalen.

Wel in isolatie na een positieve test

Ook de adviezen om thuis te werken en het advies om in het onderwijs twee keer per week te testen, worden ingetrokken. Wel benadrukte Kuipers nog eens de basisadviezen: testen bij klachten, in isolatie gaan na een positieve test, geregeld handenwassen en waar mogelijk afstand te bewaren. Bovendien riep hij op om in de nabijheid van kwetsbaren wel een mondkapje te dragen. “Je doet totaal niets verkeerd, als je er één draagt, help je je omgeving te beschermen.”

De versoepelingen komen op een moment dat de besmettingscijfers alweer lijken te dalen, na een piek die volgde op de versoepelingen van vorige maand en de viering van carnaval in het zuiden van het land. Wel neemt het aantal ziekenhuisopnames toe. Er liggen nu dubbel zoveel mensen met corona in het ziekenhuis als in januari, toen de besmettingscijfers fors hoger waren.

Kritiek uit de zorg

Volgens Kuipers komt dat doordat er nu oudere leeftijdsgroepen ziek worden, en omdat het langer geleden is dat mensen geboosterd zijn. “We zijn sinds kort begonnen met een volgende herhaalprik voor kwetsbaren en mensen ouder dan zeventig. Al meer dan 300.000 mensen hebben die prik gehad. Gelukkig valt de totale druk op de zorg mee.” Dagelijks worden er nu meer dan 200 mensen opgenomen in het ziekenhuis.

Na het persmoment kreeg Kuipers daarom kritiek vanuit de zorg, onder meer van internist Chantal Bleeker-Rovers. Volgens haar wordt in het Radboud Medisch Centrum dagelijks veel niet-acute zorg afgeschaald. “Ik ben dus zeer verbaasd over de conclusie dat de zorg niet onder druk staat.”

Nog geen ‘griepje’

Hoewel Nederland dus weer terug lijkt te gaan naar het ‘oude normaal’, wil Kuipers nog altijd niet spreken over corona als ‘een griepje’. Om Nederland voor te bereiden op de langere termijn, waarin nieuwe varianten wel weer voor ontwrichting kunnen zorgen, of waarin andere virussen opduiken, wil de minister binnenkort met een lange termijnvisie komen.

Ondanks dat het virus nog altijd veel mensen ziek maakt en gevaarlijk kan zijn voor kwetsbaren, vindt Kuipers dit het goede moment om óók op plekken waar niet of nauwelijks afstand gehouden kan worden zoals het ov, de mondkapjes in de ban te doen. “We gaan over van verplichtingen naar adviezen. Maar het is dus géén griepje, wees daarom verstandig. Het is goed om de verantwoordelijkheid bij de burger zelf neer te leggen. Ik weet namelijk ook hoe geageerd wordt tegen verplichtingen.”

