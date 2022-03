Kabinet schrapt coronaregels: geen thuiswerkadvies meer en mondkapjes in het ov worden advies

Zorgminister Ernst Kuipers maakte dat bekend na afloop van het overleg met de meest betrokken ministers. Het was al de verwachting dat het kabinet vrijwel alle coronamaatregelen zou afschaffen per 23 maart.

Ook stapt het kabinet af van het advies om gedeeltelijk thuis te werken. Voor werkenden gold tot nu het advies om de helft van de tijd thuis te werken en de andere helft op kantoor.

Ook het testen voor toegang wordt geschrapt. Deze maatregel gold nu alleen nog voor bezoekers van grote evenementen. Maar ook zij hoeven zich straks niet meer vooraf te laten testen om binnen te komen.

Reizigers buiten de Schengen-zone moeten gevaccineerd zijn, een herstelbewijs hebben of een test hebben gedaan om Nederland binnen te komen.

Coronaregels voor isolatie en quarantaine blijven nog even

Mensen die met corona besmet zijn geraakt of met een besmet persoon in aanraking zijn geweest, moeten nog steeds in isolatie dan wel in quarantaine. Deze maatregelen blijven overeind, zei zorgminister Ernst Kuipers na kabinetsoverleg over de laatste coronamaatregelen. Die “adviezen blijven” voor nu.

Als mensen in contact zijn geweest met iemand die corona had, moeten ze nu preventief vijf dagen in quarantaine. Als ze wel corona hebben, moeten ze vijf tot tien dagen in isolatie. Pas als ze 24 uur klachtenvrij zijn, mogen ze weer naar buiten.

