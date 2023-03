Kabinet roept ambtenaren op TikTok van hun telefoon te verwijderen

Deze dringende oproep komt van staatssecretaris Alexandra van Huffelen van digitale zaken, die niet wil dat er spionagegevoelige apps op telefoons van ambtenaren staan. China is volgens de AIVD bezig met ‘een offensief cyberprogramma’ tegen Nederland.

Ook België en de Europese Unie hebben hun ambtenaren verboden om TikTok te gebruiken, de Verenigde Staten deden dit vorig jaar al. De VS werken bovendien aan een wet die het gebruik van TikTok verbiedt. Niet alleen voor ambtenaren, maar voor iedereen. Ook in Nederland gaan die geluiden op. De ChristenUnie is daar een voorstander van.

Eind vorig jaar heeft het Chinese bedrijf dat eigenaar is van TikTok de privacyvoorwaarden aangepast. Daardoor kunnen privacygevoelige gegevens van Europeanen in handen komen van China. Deze gebruikersdata zou de Chinese overheid kunnen gebruiken om te spioneren. Dat gebeurde eerder al met journalisten van het Amerikaanse zakenblad Forbes. Dat was bezig met een artikel over het socialemediaplatform. Wat zij niet wisten, is dat het moederbedrijf van TikTok, ByteDance, de journalisten bespioneerde.

Daarnaast zijn er zorgen dat de Chinese overheid via TikTok de publieke opinie kan beïnvloeden. Een Kamermeerderheid pleitte daarom in februari voor een verbod van TikTok in Nederland. Het beleid van de Rijksoverheid zal ‘zo snel als mogelijk’ worden veranderd, zegt Van Huffelen, waardoor het voor ambtenaren straks technisch niet meer mogelijk is om spionagegevoelige apps te installeren. Dan gaat het niet alleen om apps uit China, maar bijvoorbeeld ook uit Iran en Rusland.

