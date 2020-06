Kabinet redt KLM van faillissement, maar tegen welke prijs?

Het kabinet leent KLM 3,4 miljard, om het bedrijf overeind te houden. Daarvoor vraagt het verschillende garanties, onder meer om te voorkomen dat de Nederlandse tak van AirFrance-KLM volledig in Franse handen valt. Daarbovenop moet personeel salaris inleveren, komen er minder nachtvluchten en KLM mag tijdelijk geen bonussen en dividend uitkeren.

Ministers Wopke Hoekstra (financiën) en Cora van Nieuwenhuizen (infrastructuur) lichtten het besluit vrijdagochtend voor de opening van de beurs toe. Zij zijn vooral tevreden over de zogeheten ‘staatsgaranties’, die van negen maanden naar vijf jaar gaan. Daardoor kan de Franse overheid niet langer op korte termijn voor KLM belangrijke vluchten of andere belangrijke activiteiten verplaatsen van Schiphol naar Charles de Gaulle in Parijs. Zo moet Schiphol zijn ‘hubfunctie’ voor intercontinentale vluchten behouden.

Rare Franse regering

Van Nieuwenhuizen: “Dit geeft rust. Stel dat een rare Franse regering ooit in het hoofd zou halen om Schiphol uit te hollen, dan hebben wij tijd om ze op andere gedachten te brengen”. De Fransen hebben altijd te kennen gegeven dat zij het KLM-netwerk op Schiphol in stand willen houden, Van Nieuwenhuizen noemt de maatregel een “ultiem slot op de deur”.

Een state agent houdt toezicht op de gemaakte afspraken. Die heeft toegang tot de vergaderingen van onder meer de raad van commissarissen. Hij kan cruciale informatie opvragen en bij KLM of het ministerie van financiën aan de bel trekken als de gemaakte afspraken niet worden nagekomen.

Onvermijdelijk gaat het personeel de pijn van de crisis voelen. Hoekstra: “In een sector die zo hard getroffen is als de luchtvaart, is het helaas onvermijdelijk dat dit banen gaat kosten”. Vooral het goedbetaalde personeel, zoals piloten, moet salaris inleveren, tot 20 procent. “Met mensen die zeven keer modaal verdienen, heb je een ander gesprek dan met grondpersoneel dat minder dan modaal verdient.” Hoe de salarissen precies gekort gaan worden, laat het kabinet aan de directie en medezeggenschapsraad van de luchtvaartmaatschappij en de vakbonden.

Handtekening van KLM onder milieunormen

Het kabinet stelt ook eisen aan milieu- en geluidsoverlast. Zo moet het aantal nachtvluchten van KLM met 20 procent worden teruggebracht, nadat eerst nog eerder gemaakte afspraken over een kleinere beperking worden gevolgd. Ook moet KLM gaan voldoen aan milieu- en klimaateisen van het kabinet. De normen dat luchtvaartmaatschappijen in 2030 de helft minder CO 2 per passagier mogen uitstoten en 14 procent van de brandstoffen straks duurzaam moet zijn, zijn niet nieuw, erkent minister Van Nieuwenhuizen. Wel zet KLM er nu de handtekening onder.

Hoekstra rekent erop dat de Europese Commissie in de loop van volgende week akkoord gaat met de plannen, nadat die eerder al het Franse steunpakket ter waarde van 7 miljard goedkeurde. Het kabinet gaat ervan uit dat KLM met deze lening voorlopig gered is. Hoekstra verwacht dat er tot in de loop van 2021 geen nieuw geld naar de maatschappij hoeft. Mogelijk zal blijken dat er minder nodig is dan 3,4 miljard, als de luchtvaart sneller herstelt dan de afgelopen maanden verwacht werd.

Voorlopig gaat het om een lening, maar het is niet uitgesloten dat het kabinet kapitaal in de maatschappij steekt, in de vorm van staatssteun of het kopen van aandelen. Hoekstra wees er tijdens de persconferentie al op dat AirFrance-KLM al voor de coronacrisis niet de best presterende maatschappij van Europa was. Op het ministerie wordt er rekening mee gehouden dat er in de loop van dit jaar nog geld naar KLM moet, om de schuldenlast het hoofd te kunnen bieden.

Lees ook:

‘Gaat KLM failliet, dan Schiphol praktisch ook’

Is KLM nou echt zoveel staatssteun waard, of komt er anders wel een andere vliegtuigmaatschappij die het gat vult als de blauwe trots onderuitgaat?