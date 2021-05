Kabinet optimistisch over verdere versoepelingen

Het kabinet is optimistisch dat de coronamaatregelen volgende week verder kunnen worden versoepeld. Als de huidige daling van het aantal ziekenhuisopnames doorzet, dan kunnen vanaf volgende week woensdag de dierentuinen, culturele openluchtlocaties, zwembaden, sekswerkers en muziekscholen weer open. Maandag hakt het kabinet de knoop door. Premier Mark Rutte: “Mochten de cijfers tegenvallen, dan zullen we alsnog op de pauzeknop drukken.”

Desondanks denkt Rutte dat het kabinet maandag de volgende stap kan zetten in het enkele weken geleden gepresenteerde ‘openingsplan’. “Door de oogharen heen denk ik dat versoepelen kan.”

Vanaf zaterdag wordt het al mogelijk om te reizen naar landen met een groen of geel reisadvies. Vooralsnog geldt voor de hele wereld oranje of rood, wat betekent dat alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan. Verschillende Europese landen overwegen de grenzen te openen, voor inkomsten uit toerisme of omdat het virus relatief goed onder controle is. De komende tijd werkt het kabinet de voorwaarden uit van een vaccinatiepaspoort, dat reizigers moeten overleggen om te reizen. Hierin moet worden opgenomen of iemand is gevaccineerd of recent negatief is getest.

Sprong in het diepe

Of er vanaf volgende week meer mogelijk is, hangt af van de ziekenhuisopnames. Afgelopen week daalden die met 22 procent, ook op de ic’s. Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde het kabinet om pas te versoepelen als het aantal ic-opnames met 20 procent daalt ten opzichte van de piek van 21 april. Dat is nu 14 procent. Ook als die 20 procent wordt benaderd, wil het kabinet de samenleving verder heropenen.

De vorige versoepeling kwam voor het OMT te vroeg. Rutte erkende toen dat hij een risico nam. Die sprong in het diepe heeft goed uitgepakt: de daling in het aantal ziekenhuisopnames en besmettingen zet door. Ditmaal wil het kabinet het advies van de virologen en epidemiologen wel opvolgen.

Rutte en minister De Jonge (volksgezondheid) zijn nog wel voorzichtig, omdat de opening van winkels en terrassen tot aanzienlijk meer drukte heeft geleid. Op Koningsdag was het op verschillende plekken zelfs zeer druk. Dat heeft volgens Rutte geleid tot clusters van besmettingen in Amsterdam. Mogelijk leidt Koningsdag daarom aankomend weekend nog tot meer ziekenhuisopnames. Die eventuele opleving wil het kabinet afwachten.

Vanaf 6 uur ’s ochtends op het terras

Als er vanaf volgende week meer mogelijk wordt, dan kunnen ook de terrassen langer open blijven: van 6 uur ’s ochtends tot 8 uur ’s avonds. Ook wordt binnen sporten mogelijk, in groepjes van twee. Terrassen van sportkantines mogen ook open, sportwedstrijden blijven voorlopig verboden.

Hoewel ziekenhuizen nog altijd operaties uitstellen en het aantal besmettingen per 100.000 inwoners in Nederland tot de hoogste van Europa behoort, is de toon van Rutte en De Jonge aanmerkelijk optimistischer dan enkele weken geleden. De vaccinatiecampagne is op stoom, recent is de zevenmiljoenste prik gezet. De komende tijd moet het volgens De Jonge lukken om een miljoen mensen per week een vaccin toe te dienen. Dankzij de inentingen worden inmiddels veel minder ouderen opgenomen.

Lees ook:

Reisbranche verheugt zich op meer gele vlekken op de kaart: ‘We hopen op een beetje normale zomer’

Met de versoepeling van het reisadvies kunnen Nederlanders zich opmaken voor een vakantie naar het buitenland.