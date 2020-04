Kabinet onderzoekt inzet van apps tegen coronavirus, Rutte roept op tot volhouden

Onderzocht wordt hoe twee soorten mobiele apps kunnen helpen in de bestrijding van het virus. “Een ervan zou na moeten kunnen gaan met wie je in contact bent geweest, en of je in de buurt bent geweest met besmette personen”, aldus De Jonge. Een tweede soort gaat over de ziekte zelf, en moet het werk van de zorgsector verlichten. De minister benadrukte dat invoering hiervan ‘alleen kan als we heel zorgvuldig om gaan met privacy’. Dat vraagt vertrouwen van de samenleving, aldus de minister, die hoopt daar de komende weken meer over te kunnen vertellen.

Nederland lijkt te wennen aan de ‘anderhalve meter samenleving’, besloot De Jonge, die de boodschap van de premier nogmaals herhaalde: hou vol. “Want hoewel we misschien nu al terugverlangen naar het normaal, moeten we op zoek naar een nieuw normaal. Veel is onzeker. Wat we wel zeker weten is dat we dit alleen samen kunnen volhouden.”

Daarnaast zei De Jonge dat er ook meer zal worden ingezet op verbeterde testcapaciteit. “Dit omdat we hiermee het virus beter kunnen opsporen en beter in kaart kunnen brengen”. Hierbij is vervolgens ook een intensiever contactonderzoek nodig dat kan helpen om een nieuwe uitbraak de kop in te drukken.

‘Hou vol, ook tijdens Pasen’

Premier Rutte zei trots te zijn op Nederland. “Het afgelopen weekend is het gelukt de regels in acht te nemen. We bleven zo veel mogelijk thuis. En als we de deur uitgingen, hielden we die anderhalve meter afstand. Op de uitzonderingen is gehandhaafd, en Nederland heeft zich van zijn beste kant laten zien.”

En dat is de enige manier, zei Rutte. Want nu laten de cijfers ‘voorzichtig zien’ dat het allemaal niet voor niets is. De ziekenhuisopnames, en de bezetting op de intensivecare-afdelingen, vlakken af – dankzij de maatregelen, zei de premier. Daarin schuilt een risico, waarschuwde de premier: we moeten nu niet versoepelen. “Want als we niet volhouden, doen we alles te niet dat tot nu is opgebouwd.”

Rutte waarschuwt dat het te vroeg is om te speculeren over een exit-strategie. “We kunnen absoluut niet garanderen dat we na 28 april de maatregelen gaan afschalen. De kans bestaat zelfs dat we het hele pakket moeten doorzetten. Dat weten we nu gewoon niet.” Het kabinet zal bedrijven vragen na te denken over hoe een 1,5-meter-samenleving eruitziet.

Hou vol, zei Rutte, ook tijdens het aankomende paasweekeinde. Ga niet onnodig op pad. “Vier Pasen thuis, of dichtbij huis, misschien met een digitaal bezoek, een paasbrunch, met het gezin, een wandeling - uiteraard op anderhalve meter afstand van anderen. Dat kan, dat mag.”

Als laatste benadrukte Rutte dat er geen tegenstelling is tussen gezondheid en economie. “Want als we de maatregelen te snel loslaten, wordt ook de economie op termijn harder geraakt. Dat is geen tegenstelling, het zijn twee kanten van dezelfde medaille.”