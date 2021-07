Kabinet maakt einde aan festivalzomer; nieuwe regels voor vakanties in buitenland

Het kabinet gooit het met de spelregels voor reizen over een andere boeg. Voortaan zijn er geen rode of oranje landen meer, maar komt er een verplichte test bij terugkeer naar Nederland voor niet (volledig) gevaccineerden. Reden is de oplopende vaccinatiegraad in Europa, waar inmiddels meer dan de helft van de volwassenen een prik heeft gehad. In Nederland is dat 83 procent, 59 procent is volledig gevaccineerd. Ook speelt mee dat de druk op de ziekenhuizen nog goed hanteerbaar is, én dat er goede Europese afspraken zijn over het coronabewijs. Het kabinet hoopt dat zo de vakanties van veel Nederlanders toch door kunnen gaan en dat er meer helderheid is over de regels

Wat gaat er veranderen?

Voor vertrek uit Nederland

Vanaf 27 juli 2021 geeft Nederland geen oranje reisadvies aan EU-landen enkel op basis van het aantal coronabesmettingen. Een land kan nog wel een oranje reisadvies krijgen als er een nieuwe virusvariant opduikt. In de praktijk betekent dit dat op dit moment reizen naar geen enkel EU-land wordt ontraden en alle EU landen een geel of groen reisadvies krijgen. Daarmee brengt Nederland zijn reisadviezen in lijn met veel andere Europese landen.

Let op: het blijft mogelijk dat andere landen aan reizigers uit Nederland extra inreismaatregelen kunnen opleggen. Deze moeten vakantiegangers zelf in de gaten houden, bijvoorbeeld op de overheidssite wijsopreis.nl. In de coronacheck-app kan een reisbestemming worden aangevinkt om van de nieuwste maatregelen op de hoogte te blijven.

Voor terugkomst naar Nederland

Reizigers vanaf 12 jaar hebben per 8 augustus 2021 bij terugkeer naar Nederland een coronabewijs nodig als zij uit een EU-land komen met een geel reisadvies. Mensen die volledig gevaccineerd of hersteld zijn van corona kunnen dit aantonen in de CoronaCheck-app. Andere reizigers moeten zich voor vertrek, maximaal 48 uur voor een PCR-test en 24 uur voor een antigeen-test, naar Nederland laten testen in het land van verblijf. Zij mogen alleen reizen met een negatieve testuitslag. Voor mensen die geen gebruik maken van eigen vervoer controleren vervoersmaatschappijen dit voor het instappen. Voor automobilisten komen er controles. Reizigers uit een groen land hoeven niets te doen.

Reizigers die voor 8 augustus 2021 terugkeren uit Spanje, Portugal, Cyprus of Andorra moeten ook tot die tijd een coronabewijs tonen.

Na aankomst in Nederland

Iedereen, ook volledig gevaccineerden, die terugkeert uit het buitenland krijgt het advies om zich te laten testen. Reizigers uit landen met een geel reisadvies die nog niet volledig gevaccineerd of hersteld zijn van corona krijgen het dringende advies om op de eerste en vijfde dag na aankomst een gratis coronatest bij de GGD of een zelftest te doen. Verder geldt er bij terugkomst geen quarantaineplicht voor reizigers uit EU-lidstaten naar Nederland, tenzij er sprake is van een nieuwe virusvariant in het land van verblijf.

Einde aan festivalzomer

Tot aan september gaat er een streep door de geplande festivals, zoals Lowlands. De sector heeft volgens minister De Jonge zelf om duidelijkheid gevraagd, ook vanwege de verzekeringsgaranties. Voor meerdaagse festivals bleek het lastig tussentijds te testen. Het kabinet gaat op 13 augustus de situatie opnieuw beoordelen.