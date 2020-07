Kabinet legt werk omstreden fraudeteam van Belastingdienst stil

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (toeslagen) en Hans Vijlbrief (Belastingdienst) lieten vrijdagavond de Tweede Kamer weten de signalen, ook over de meest recente ontsporingen zeer serieus te nemen.

Trouw en RTL Nieuws onthulden deze week dat het Combiteam Aanpak Facilitators, ofwel het CAF, ook bij de controle van de aangiftes van inkomstenbelasting onterecht hard te werk ging. Het fraudeteam richtte zich daarbij op belastingadviseurs en hun klanten. Via het geheime ‘project 1043' kregen tienduizenden burgers bij hun aangifte het stempel van fraudeur. Meestal wisten ze niet waarom. Die affaire willen de bewindspersonen eerst grondig onderzoeken.

Het CAF werd bekend door de toeslagenaffaire, waarin ouders onterecht als fraudeur werden behandeld en soms enorme bedragen moesten terugbetalen. Die affaire begon met ‘verdachte’ gastouderbureau’s, maar heeft zich uitgebreid tot duizenden ouders die vergeefs vochten tegen de aanname dat ze met opzet hadden gefraudeerd.

De staatssecretarissen kondigden verder een reeks maatregelen aan, waaronder extern toezicht en het tijdelijk stopzetten van registratiesystemen. Voor controles maakt de Belastingdienst gebruik van algoritmes, op basis waarvan ‘verdachte’ gevallen komen bovendrijven. Dit gebeurt op een manier die in strijd is met wettelijke vereisten, schrijven de bewindslieden, en de beginselen van behoorlijk bestuur. “Er is onvoldoende capaciteit om de menselijke maat voorop te stellen.”

De affaire bij de dienst is het afgelopen jaar uitgegroeid tot het pijnlijkste dossier van dit kabinet, en mogelijk ook van vorige kabinetten. De Tweede Kamer gaat de zaak onderzoeken.

