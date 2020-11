Kabinet legt advies van OMT over sluiting onderwijs naast zich neer

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde het kabinet om delen van het onderwijs de komende twee weken stil te leggen. Dat blijkt uit de recentste brief van de adviseurs. Het kabinet heeft dat advies niet opgevolgd.

Volgens het OMT is het verstandig om het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs tijdelijk stil te leggen. Ook leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs zouden beter de komende twee weken online hun lessen kunnen volgen, omdat veel besmettingen plaatsvinden bij activiteiten direct rond onderwijsinstellingen.

Toch kiest het kabinet ervoor de scholen open te houden. In een brief aan de Tweede Kamer benadrukt minister Hugo de Jonge (volksgezondheid) het grote maatschappelijke belang van fysiek onderwijs. Wel schrijft hij dat schoolgebouwen alleen mogen worden gebruikt voor onderwijs en dat scholen erop moeten toezien dat leerlingen niet in groepen naar winkelcentra in de buurt trekken.

Risico op studievertraging

Volgens het kabinet is het ook niet noodzakelijk om het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs te sluiten. De Jonge schrijft aan de Kamer dat daar al 1,5 meter afstand wordt gehouden, en dat een groot deel van het onderwijs al online plaatsvindt. Verder inperking van het fysieke onderwijs zou volgens de minister onwenselijk zijn, omdat het leidt tot studievertraging. Ook zou het slecht zijn voor de onderwijskwaliteit en de werkdruk onder docenten.

In maart ging het kabinet ook tegen een advies van het OMT in, toen het besloot de basis- en middelbare scholen te sluiten. Volgens het OMT was dat toen niet noodzakelijk.

Lees ook:

Hoe krijg je minder scholieren op een vierkante meter? Vijf manieren op een rij

Het moet leger worden in het schoolgebouw, maar hoe doe je dat als de school ook voor alle leerlingen open moet blijven?