Kabinet kiest voor harde lockdown. Alle maatregelen op een rij

Blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd drukte.

Houd overal 1,5 meter afstand.

Ontvang thuis niet meer dan 2 personen vanaf 13 jaar per dag. Ga maximaal 1 keer per dag op bezoek.

Op Kerstavond, Eerste- en Tweede Kerstdag en tijdens de jaarwisseling wordt dit limiet verruimd naar maximaal 4 personen vanaf 13 jaar per dag.

Buiten geldt er een maximum groepsgrootte van 2 personen vanaf 13 jaar. Dat maximum geldt niet voor mensen die op hetzelfde adres wonen.

Op Kerstavond, Eerste en Tweede Kerstdag en tijdens de jaarwisseling gaat de maximum groepsgrootte buiten omhoog naar 4 personen vanaf 13 jaar.

Het onderwijs en de buitenschoolse opvang zijn gesloten tot en met in ieder geval 9 januari. Op 3 januari besluit het kabinet over het onderwijs vanaf 10 januari.

Alle horeca is gesloten. Bestellen en afhalen is mogelijk.

Alle niet-essentiële winkels zijn gesloten. Bestellen, afhalen en retourneren is mogelijk.

Essentiele winkels, zoals supermarkten en drogisterijen, zijn open tot 20.00 uur. Hier geldt een mondkapjesplicht en een maximum van 1 bezoeker per 5m2 meter.

Tankstations, apotheken, bibliotheken en rijscholen zijn open, net zoals de notaris en advocaat.

Alle niet-medische contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten, zijn dicht.

Bioscopen, musea, theaters en concertzalen zijn gesloten.

Alle binnensportlocaties zijn dicht (op zwembaden tijdens de zwemlessen na). Buitensportlocaties blijven geopend voor alle leeftijden tussen 05.00 en 17.00 uur.

Voor volwassenen vanaf 18 jaar is buiten sporten toegestaan met maximaal twee personen op 1,5 meter afstand. Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar kunnen buiten sporten en onderlinge wedstrijden spelen op de eigen club.

Er geldt een evenementenverbod. Uitvaarten met maximaal 100 gasten, weekmarkten en professionele sportwedstrijden zonder publiek, zijn uitgezonderd. Kerstmarkten zijn niet toegestaan.

Alle details zijn ook terug te lezen op de website van de Rijksoverheid.

