Kabinet is akkoord met KLM-plan, steunpakket van 3,4 miljard komt beschikbaar

De ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) hebben dat dinsdagavond aan de Tweede Kamer laten weten.

Eerder op de dag had de laatste vakbond ingestemd met een loonmatiging voor de duur van de leningen, in 2025. Een langere loonmatiging was een harde eis van Hoekstra om het tweede deel van het steunpakket beschikbaar te stellen. De pilotenvakbond VNV wilde in eerste instantie geen handtekening zetten onder de verklaring waarin ze toezegt vijf jaar lang loon in te leveren, maar ging uiteindelijk toch overstag, een dag later dan de FNV-bonden voor grond- en cabinepersoneel.

De VNV stond de afgelopen tijd onder zware druk, ook van minister Hoekstra. Die stelde zich hard op: zonder de handtekeningen van álle vakbonden onder een extra verklaring over loonmatiging zou hij de eerder beloofde staatssteun aan KLM staken. Dat “juist de bond met leden die het hoogste salaris genieten, het akkoord met de directie nog niet tekenden”, verbaasde ook hem, zei hij dinsdag in de Tweede Kamer, vlak voordat de VNV toch akkoord ging.

De VNV ging door de bocht nadat “de KLM ons inzicht heeft verschaft en context geboden waardoor wij nu wel hebben kunnen overgaan tot het tekenen voor het gewenste commitment”, meldde de VNV zelf. KLM-topman Pieter Elbers was uiteraard blij met deze ‘belangrijke stap’. Hij sprak ook van ‘ongelooflijk intensieve’ dagen, “met grote druk op het bedrijf, negatieve invloed op de reputatie en interne verdeeldheid”.

Clausule

Elbers had afgelopen vrijdag alle acht vakbonden die bij KLM actief zijn gevraagd een extra verklaring te ondertekenen. Eerder hadden de meesten al akkoorden gesloten over loonmatiging tot eind 2022. Maar daarmee nam minister Hoekstra (financiën) geen genoegen. Hij had als voorwaarde voor de staatssteun van 3,4 miljard euro een bezuinigingsplan van KLM geëist, en dat plan moest van hem net zo lang doorlopen als die staatssteun, tot 2025.

Een aantal bonden toonde zich verrast over Hoekstra’s eis en voelden zich voor het blok gezet door de manier waarop de KLM-directie aan deze eis wilde voldoen, met een clausule bij de eerder gesloten akkoorden. Vijf bonden tekenden toch voor de deadline van de directie, zaterdag om twaalf uur ‘s middags.

De twee FNV-bonden deden dat niet. Eerst wilden zij goed uitzoeken welke juridische status zo’n clausule zou hebben. Ze wilden voorkomen dat ze hun positie als vakbond al bij voorbaat opgeven door zich nu al vast te leggen op inleveren na 2022. Met aanvullende afspraken lukte het maandag om enige onderhandelingsruimte in stand te houden, meldt de FNV zelf.

Over één kam

De FNV-onderhandelaars stelden wel een voorwaarde: al het KLM-personeel moest over één kam geschoren worden, en dus moesten ook de piloten zich committeren aan loonmatiging tot 2025. De VNV had begin oktober afspraken met de KLM-directie gemaakt die afliepen op 1 maart 2022, tien maanden eerder dan de loonmatigingsafspraken van de bonden van het grond- en cabinepersoneel. Dat heeft bij alle andere bonden kwaad bloed gezet.

Met het veiligstellen van de staatssteun is KLM er nog niet. Minister Hoekstra sluit niet uit dat er nog een kapitaalinjectie in Air France-KLM nodig is om de luchtvaartmaatschappij te redden. Het kabinet beschouwt KLM en Schiphol nog steeds wel als ‘tafelzilver dat behouden moet blijven’ in het belang van de Nederlandse economie, zei Hoekstra. Binnenkort starten gesprekken over zo’n kapitaalinjectie.

Hoekstra ziet geen aanleiding om KLM los te maken van Air France. De voordelen van een gefuseerde Air France-KLM zijn groter dan de nadelen, zei hij. “Maar dat is geen garantie voor de toekomst.”

Lees ook:

Wie bij KLM heeft zich verslikt in de aangeboden staatssteun van minister Hoekstra?

Terwijl de bonden samen met KLM vastzitten in de impasse over staatssteun,is nog steeds onduidelijk hoe dit zover heeft kunnen komen.

Pilotenvakbond krijgt afwijzing van minister op uitnodiging om te praten over eis tot loonmatiging

Minister Wopke Hoekstra van financiën is niet van plan met de pilotenvakbond VNV in overleg te gaan over zijn eis dat al het KLM-personeel minder loon krijgt zolang het steunpakket van kracht is, tot en met 2025.