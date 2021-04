‘Kabinet hield informatie toeslagenaffaire doelbewust achter voor Kamer’

Dit blijkt uit een uitgebreide reconstructie die de nieuwszender woensdagmiddag heeft gepubliceerd.

Binnen de ministerraad zou meerdere keren kritisch zijn gesproken over CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, waarvan meerdere bewindslieden vonden dat hij het kabinetsbeleid zou moeten steunen. Deze tegenwerking zou zijn vastgelegd in notulen van de vergaderingen; zo bevestigen bronnen aan RTL die deze notulen van de ministerraad hebben ingezien.

Dergelijke tegenwerking kwam ook al voorbij in het rapport Ongekend Onrecht, het onderzoek van de parlementaire ondervragingscommissie, dat in december verscheen en dat uiteindelijk de val van het kabinet tot gevolg had. Premier Rutte hield in dat debat destijds wel vol niet bewust informatie voor de Kamer te hebben achtergehouden.

Echter bericht RTL dat er in de kabinetsvergadering van 15 november 2019 zou zijn afgesproken dat de Tweede Kamer géén ‘volledig feitenrelaas’ zal krijgen over welke ambtenaren en politici wisten van het ‘onrechtmatig’ handelen van de Belastingdienst. Een feitenrelaas waar door was gevraagd in een motie van Kamerleden Omtzigt, Helma Lodders (VVD) en Renske Leijten (SP). Eén minister vraagt zich in de vergadering hardop af of het kabinet dit ongestraft zou kunnen toen. Toch wordt dan formeel besloten de informatie níet te geven.

Veel documenten rondom de Toeslagenaffaire zijn na de val het kabinet in januari alsnog openbaar gemaakt, om te breken met het verleden - de zogeheten Rutte-doctrine, in lijn met de excuses van Mark Rutte bij de val van zijn kabinet. Maar niet de notulen van de ministerraad. Die bleven geheim. Ook na een verzoek op openbaarmaking op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) door RTL Nieuws. Dit werd door het ministerie van Algemene Zaken geweigerd, die onvoldoende ‘dusdanig bijzondere omstandigheden’ zag om de geheimhouding op te geven.

(Later meer)