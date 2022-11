Kabinet heeft haast met lachgasverbod door vele risico’s die het gebruik met zich meebrengt

1. Wat wordt nu verboden?

Per 1 januari staat lachgas officieel op de lijst van verboden middelen. Dat betekent dat het verboden wordt om lachgas te gebruiken, te bezitten, te verkopen of in te voeren. Althans, voor particulieren. Lachgas mag wel nog gebruikt blijven worden voor wat het kabinet ‘de oorspronkelijke toepassingen’ noemt. Het gaat dan bijvoorbeeld om medische toepassingen. Lachgas wordt bijvoorbeeld ook gebruikt als verdovingsmiddel in ziekenhuizen en ambulances. Bedrijven die het gas voor dergelijke doelen nodig hebben kunnen een ontheffing aanvragen.

Het kabinet maakt ook een uitzondering voor de kleine ampullen die worden gebruikt in slagroomspuiten en die bijvoorbeeld te krijgen zijn bij kookwinkels. Wel scherpt het kabinet de regels aan. Zo mogen de ampullen niet zomaar meer worden doorverkocht.

2. Is dat wel te handhaven?

De verschillende uitzonderingen maken de handhaving van het lachgasverbod een uitdaging. Dat was voor de Raad van State een reden om kritisch te zijn op het voorstel. Het adviesorgaan vroeg zich af of wel duidelijk genoeg was wat wel en niet verboden werd. Toch zet het kabinet het wetsvoorstel dus door.

De politie is daar blij mee. “Het biedt collega's meer handvatten om ertegen op te treden”, zegt Willem Woelders, portefeuillehouder drugs bij de politie in reactie op de nieuwe wet. Maar vanaf het begin streng optreden zal lastig worden, waarschuwt hij. Daarvoor moet eerst nog veel geregeld worden. Zo is het nu niet mogelijk om lachgas in de adem te detecteren, wat controle lastig maakt. De politie onderzoekt methodes om lachgas toch op te sporen, zodat bijvoorbeeld ook in het verkeer gecontroleerd kan worden.

3. Waarom wil het kabinet lachgas zo snel verbieden?

Het kabinet heeft haast. Dat heeft te maken met de ‘enorme gezondheidsrisico's’ die bij het recreatief gebruik komen kijken, zegt de staatssecretaris van volksgezondheid Maarten van Ooijen. Die gevaren zijn er niet alleen voor lachgasgebruikers. “Ook de veiligheid van niet-gebruikers is in het geding. We hebben al vaak genoeg berichten in het nieuws gezien dat er vreselijke ongelukken zijn gebeurd door weggebruikers die lachgas gebruikten.”

Ook minister van justitie Dilan Yesilgöz-Zegerius wil vaart maken met het verbod. Volgens haar kan de politie dan beter optreden. “Nu is optreden pas mogelijk op het moment dat iemand lachgas gebruikt en zorgt voor overlast of gevaarlijke situaties in het verkeer”, zegt zij. “Met het verbod kan de politie straks direct in actie komen als iemand niet-beroepsmatig lachgas in zijn bezit heeft en ballonnen met gasflessen in de auto heeft liggen. Zo kunnen we hopelijk ongelukken voorkomen.”

4. Is lachgas echt zo gevaarlijk?

De medische risico’s zijn aanzienlijk. Veelvuldig gebruik van lachgas kan ernstige neurologische schade veroorzaken. Ook in Nederland belanden zo nu en dan jongeren in het ziekenhuis met verlammingsverschijnselen door het gebruik van lachgas. Daarnaast blijkt lachgas ook behoorlijk verslavend. Verslavingsklinieken spreken zelfs over ‘een explosie’ van verslaafde jongeren. Omdat behandelingen die bij andere verslavingen vaak goed aanslaan maar beperkt lijken te werken bij lachgasverslaafden, maken klinieken zich grote zorgen. Twintiger Sophie vertelde eerder in Trouw over de eenzaamheid, hoofdpijn en de paniekaanvallen waarmee haar eigen lachgasverslaving gepaard ging.

Dan is er nog het gevaar van het gebruik van lachgas in het verkeer. Uit een inventarisatie van de politie (gedaan op verzoek van de NOS) bleek vorig jaar december dat de afgelopen jaren tientallen doden en gewonden vielen bij verkeersongelukken waarbij lachgas in het spel was. In totaal werd lachgas in 2021 in verband gebracht met 595 ongevallen. Maar liefst 21 daarvan kenden een dodelijke afloop. Bij 116 was sprake van ernstig letsel.

