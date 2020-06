Kabinet geeft 3,4 miljard noodsteun aan KLM

Dat melden de ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer. De steun bestaat uit een directe lening van 1 miljard euro, en overheidsgaranties tot 90 procent op kredieten bij in totaal elf banken ter waarde van 2,4 miljard euro.

Air France-KLM kan onder de nieuwe afspraken minder makkelijk af van Schiphol als luchtvaartknooppunt. Nu geldt nog een opzegtermijn van negen maanden, dat wordt vijf jaar. Dat biedt “meer zekerheid voor KLM en Schiphol en dus het publieke belang van Nederland.

KLM zelf moet de kosten met 15 procent verlagen. Daarvoor wordt de komende tijd een herstructureringsplan gemaakt. Ook moet het aantal nachtvluchten omlaag en moet de luchtvaartmaatschappij meer werk maken van verduurzaming.

Herstelplan

KLM werkt ook aan een herstelplan om de maatschappij door de crisis te loodsen. Daarin zijn onder meer afspraken gemaakt over een herstructureringsplan.

Het doel van het plan is de huidige activiteiten van KLM te herzien en de maatschappij aan te passen aan de veranderende economische realiteit. Over eventuele banenreducties werd in de verklaring vooralsnog niets losgelaten. Naar verluidt gaat het om 6000 van de 30.000 banen die op de tocht staan bij de onderneming.

KLM-baas Pieter Elbers benadrukte nogmaals dat KLM door het rondwarende coronavirus in een crisis van ongekende omvang zit. Hij zei ook dat er “ingrijpende voorwaarden” gesteld zijn aan het steunpakket. Daar wordt de komende periode invulling aan gegeven.

Eind april maakte minister Hoekstra al bekend dat er miljarden steun naar KLM zou gaan. “Dit bedrijf is vitaal voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid.”