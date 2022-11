‘Kabinet gaat excuses maken voor slavernijverleden’

Gemengde reacties uit de Kamer

Kamerlid Pim van Strien van de grootste coalitiepartij VVD noemt het ‘waanzin’ dat het kabinet 200 miljoen euro wil uittrekken aan een bewustwordingsfonds over het slavernijverleden. ‘Wat de VVD betreft is dit geen gelopen race’, zegt hij op Twitter. ‘Kamer aan zet’.

In de Tweede Kamer is een meerderheid voor excuses. Kati Piri van de PvdA reageert opgelucht op het nieuws. ‘Eindelijk komen er excuses voor het slavernijverleden’, schrijft ze. ‘Ongekend wrede praktijken die tot op de dag van vandaag doorwerken in mensenlevens.’

Marieke Koekkoek (Volt) reageert eveneens positief. ‘Als we gezamenlijk het verleden erkennen, kunnen we ook aan een gezamenlijke toekomst bouwen.’ Volgens Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren is het ‘ontzettend belangrijk dat het kabinet eindelijk excuses maakt voor het enorme onrecht dat door Nederland is aangedaan’.

Partijen op de radicaal-rechtse flank zijn tegen excuses. FvD noemt excuses ‘zelfhaat ten top’.