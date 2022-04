Kabinet gaat boeren die natuur zwaarst belasten versneld uitkopen

Het kabinet wil boeren die natuurgebieden relatief zwaar belasten met stikstof versneld gaan uitkopen. Dat gebeurt ‘vrijwillig waar het kan en verplicht waar dat niet lukt’, zegt minister Christianne van der Wal (natuur en stikstof). Hoe snel dat kan, meldt zij niet in haar brief aan de Tweede Kamer over haar stikstofplannen.

Om ook andere boeren dan ‘piekbelasters’ te verleiden zich met spoed te melden voor een vrijwillige opkoopregeling maakt de minister de financiële voorwaarden voor veehouders die het eerst hun vinger opsteken aantrekkelijker dan voor anderen die afwachten. Van der Wal meent dat Nederland in de stikstofcrisis is beland omdat ‘we te veel en te lang over de grens zijn gegaan van wat de natuur aankan’.

In het regeerakkoord is afgesproken dat per regio duidelijk moet worden wat er nodig is om het teveel aan stikstof terug te brengen en de natuur te verbeteren. In de buurt van natuurgebieden zoals de Veluwe of de Brabantse Kampina moet veel meer gebeuren dan in delen van de Flevopolder of Friesland. Maar echte doelstellingen per regio ontbreken nog en die benoemt Van der Wal ook niet in haar brief.

Herstelmaatregelen voor de natuur

Doelstellingen per regio worden volgend jaar juli duidelijk en dan moet ook helder zijn hoe die gehaald gaan worden. Het gaat niet alleen over minder stikstof maar ook over herstelmaatregelen voor de natuur, reductie van broeikasgassen en verbetering van de kwaliteit van de bodem en het water. Van der Wal geeft te kennen dat ook andere sectoren zoals de industrie, het verkeer en de zee- en luchtvaart een bijdrage moeten leveren maar ‘duidelijk is dat deze opgave een grote inzet vraagt van de agrarische sector’.

Landelijk heeft het kabinet zich voorgenomen om de uitstoot van stikstof te halveren in 2030, zoals ook de commissie-Remkes eerder adviseerde. Het kabinet trekt (tot 2035) 25 miljard euro uit voor het oplossen van de stikstofcrisis. Dit geld komt boven op de 6 miljard euro die het vorige kabinet al reserveerde.

De stikstofcrisis sleept zich al bijna drie jaar voort. Door een uitspraak van de Raad van State werd in mei 2019 de manier waarop natuurvergunningen werden verleend naar de prullenbak verwezen. De Raad van State oordeelde dat het beleid in strijd was met de bescherming van kwetsbare natuur zoals de Europese Habitatrichtlijn dat voorschrijft.

Vergunningen vaak vernietigd

Het kabinet probeerde met nieuwe regels provincies in staat te stellen toch vergunningen af te geven voor nieuwe economische activiteiten. Maar rechters vernietigen vaak vergunningen die zijn verleend op basis van deze regels, omdat nog steeds onduidelijk is of de natuur wordt beschermd. Voor echte duidelijkheid, schrijft Van der Wal, is ‘eerst een flinke vermindering van stikstofuitstoot en herstel van de natuur nodig’. Maar op korte termijn, voor de zomer, hoopt zij al zodanig aan de regels te sleutelen dat ze wel juridisch door de beugel kunnen.

Nu kunnen bedrijven een natuurvergunning krijgen als zij de ruimte om stikstof uit te stoten kopen van een bedrijf dat met zijn activiteiten is gestopt. Zij kunnen ook ‘stikstofruimte’ creëren door maatregelen te nemen om de uitstoot te beperken, zoals een aanpassing aan de vloer in een veestal. Verder kunnen zij een vergunning krijgen als de ‘stikstofruimte’ in een eerdere vergunning niet volledig is gebruikt. De wankele juridische basis van deze regels leidde er al toe dat de provincies Overijssel en Flevoland stopten met het afgeven van vergunningen.

