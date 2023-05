Kabinet blijft tóch betalen voor opvang illegalen: wat gebeurde er in 24 uur?

Het woord ‘draaien’ wilde staatssecretaris Eric van der Burg (asiel) niet gebruiken. Maar ja, “de communicatie van gisteravond zag er anders uit dan die van gisterochtend”, antwoordde hij op een vraag van GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger. Zij stak haar verbijstering over de gang van zaken rondom het al dan niet stoppen van de financiering voor de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV’s) niet onder stoelen of banken.

De chaos rondom de LVV’s begon dinsdagochtend, toen een woordvoerder van de staatssecretaris bevestigde dat het kabinet na 2023 niet meer wilde betalen voor deze voorzieningen. In een van de vijf LVV’s in Nederland krijgen vreemdelingen zonder verblijfsvergunning, bijvoorbeeld uitgeprocedeerde asielzoekers, een dak boven hun hoofd. In ruil daarvoor moeten zij werken aan ‘een bestendige oplossing’ voor hun situatie.

De LVV’s waren in 2019 een zwaarbevochten compromis tussen ChristenUnie en D66 enerzijds en VVD en CDA anderzijds. Het kabinet Rutte II, van VVD en PvdA, viel in 2015 bijna over wat er moest gebeuren met grote groepen ongedocumenteerden die over straat zwierven.

‘Het coalitieakkoord is heilig’

Vanaf 2024 zouden gemeenten voor de kosten moeten gaan opdraaien. Althans, daar leek het dinsdag op. Coalitiepartners ChristenUnie en D66 stonden op hun achterste benen. Beide partijen lieten onmiddellijk weten daar niet mee akkoord te gaan. Niet in de minste plaats omdat in het coalitieakkoord staat dat de LVV’s blijven bestaan en dat het netwerk landelijk dekkend zal worden.

“Dat coalitieakkoord is mij heilig”, bezwoer van der Burg woensdagochtend voor aanvang van een asieldebat. Dinsdagavond laat had hij nog een kort briefje naar de Kamer gestuurd waarin hij schreef dat er niets aan de hand is en dat hij van plan is het coalitieakkoord uit te voeren. Dat briefje kwam er, zei Van der Burg, na een gesprek met D66-fractievoorzitter Jan Paternotte.

Paternotte zou hem gevraagd hebben ‘het misverstand op te helderen’. De suggestie van enkele Kamerleden dat de staatssecretaris op het matje was geroepen, wuifde hij weg. D66 heeft zaterdag haar congres. De partijtop had een groot probleem gehad als de mogelijkheid dat de LVV zou verdwijnen in de lucht was blijven hangen.

Die 30 miljoen moet hij nu ergens anders vinden

Wat is hier nu voor absurds gebeurd, vroeg niet alleen de oppositie zich woensdag af. Ook coalitiepartijen D66 en ChristenUnie zeiden dat ze verrast zijn door het nieuws van dinsdag. Don Ceder (ChristenUnie) was het meest fel. “Ik vind dit niet kunnen”, wierp hij de staatssecretaris voor de voeten. “Ik heb uit de krant moeten vernemen dat er iets staat te gebeuren wat kennelijk niet met de Tweede Kamer is besproken.”

Dat verwijt is volgens Van der Burg niet terecht. In de Voorjaarsnota – waarin het kabinet onder meer vooruit kijkt naar 2024 – staat dat er geen aparte pot geld meer is om de LVV’s uit te betalen. “U heeft de Voorjaarsnota gekregen”, hield hij de Kamer voor. Om enigszins vilein te vervolgen: “Maar ik kan me voorstellen dat wethouders van gemeenten niet allemaal de Voorjaarsnota van voor naar achteren lezen. Zoals u dat wel doet.”

Dus had hij die wethouders met een LVV in hun gemeente gebeld dat er een probleem was. “En die waren daar niet blij mee. Ze hebben mij laten weten dat ze daarmee de publiciteit zouden zoeken.”

De belofte dat het kabinet in principe voor de voorzieningen blijft betalen, betekent wel dat er elders op de asielbegroting geld af moet. Het gaat om zo’n 30 miljoen euro. Waar hij dat gaat vinden, weet Van der Burg nog niet. “Zie hier mijn dilemma.”

