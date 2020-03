Kabinet: Blijf thuis als u hoest en grote bijeenkomsten worden afgelast

Op een persconferentie in Den Haag zei gezondheidsminister Bruno Bruins dat scholen gewoon open kunnen blijven, omdat de maatschappelijke ontwrichting te groot zou zijn als alle kinderen thuis moeten blijven. De persconferentie volgde op een crisisberaad in Den Haag. Concrete aanleiding was dat Nederland nu veel besmettingsgevallen kent die niet tot de bron kunnen worden herleid. In de woorden van RIVM-directeur Jaap van Dissel: “De situatie in Nederland is aan het kantelen.”

De verscherpte maatregelen gelden tot eind maart, voor heel Nederland. Bruins vroeg iedereen in Nederland thuis te blijven bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. “Mijdt sociale contacten in afwachting van de ontwikkeling van de ziekte en neem pas contact op met uw huisarts als de klachten verergeren.”

Evenementen en bijeenkomsten met meer dan honderd personen worden in heel Nederland afgelast - dat geldt ook voor sportwedstrijden. Mensen in Nederlanden worden opgeroepen zo veel mogelijk thuis te werken. Ook wordt er gevraagd op werk geen bijeenkomsten van meer dan honderd personen te organiseren.

Ten derde riep minister Bruins op bezoek aan kwetsbare personen, zoals ouderen en mensen met verminderde weerstand, zoveel mogelijk te vermijden. Die mensen zelf wordt gevraagd om drukke plekken of het openbaar vervoer te vermijden.

Echt opleggen kan het kabinet de maatregelen niet, dat zou alleen al botsen met het grondwettelijk recht van vergadering. Maar, zoals premier Mark Rutte aan het eind zei - ‘de maatregelen zijn het meest effectief als iedereen zich eraan houdt’.

Rijksmuseum en Van Gogh Museum dicht

Het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum in Amsterdam zijn tot het eind van de maand dicht. Ze nemen de maatregel naar eigen zeggen in lijn met het landelijk beleid aangaande het coronavirus.

Deze musea zijn doorgaans alle dagen van het jaar open, inclusief feestdagen.

Scholen blijven open

De scholen en kinderdagverblijven blijven vooralsnog gewoon open. Wel is er het verzoek aan hogescholen en universiteiten om grootschalige hoorcolleges online te streamen, voegde premier Mark Rutte hieraan toe. “Voor het basisonderwijs, middelbare scholen en mbo zien alleen we geen reden scholen te sluiten. Kinderen behoren allereerst niet tot de risicogroepen. Maar de maatschappelijke gevolgen zouden ook te groot zijn als we hen vragen thuis te blijven.” De ouders van die kinderen werken immers op plekken als de zorg of brandweer ‘waar we ze hard nodig hebben.’

RIVM-directeur Jaap van Dissel lichtte toe hoe de besmettingssituatie in Nederland de afgelopen dagen is gekanteld. Van een groot deel van de besmettingen is niet meer te herleiden waar ze vandaan komen, wat reden voor het kabinet is de aangescherpte maatregelen af te kondigen.

Van Dissel sprak over hoe de druk op de ziekenhuizen is toegenomen, vooral in Noord-Brabant, evenals die druk op de GGD-diensten in de regio. “Hierdoor is er simpelweg niet voldoende tijd om de keten van infectie helemaal terug te lopen.” Volgens Van Dissel is de verspreiding van het virus dus verder dan we op grond van de huidige gemelde gevallen kunnen aannemen.

“De situatie in Nederland is mogelijk aan het kantelen”, aldus Van Dissel. Het feit dat het RIVM niet langer grip heeft op het virus, betekent dat de focus ook niet meer kan liggen op de onderdrukking ervan. “Dat betekent dat er nieuwe maatregelen noodzakelijk zijn.”

Vanavond debatteert de Tweede Kamer met gezondheidsminister Bruno Bruins over de situatie en wat het kabinet doet om de coronacrisis het hoofd te bieden. Premier Rutte heeft al laten weten hier ook bij aanwezig te zullen zijn.