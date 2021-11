Kabinet besluit toch tot vuurwerkverbod tijdens jaarwisseling, branche noemt het onbegrijpelijk

Er komt toch een algeheel vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling. Dat is vrijdagmiddag in de ministerraad besloten. Het verbod komt er ‘om een extra belasting van de zorg, handhavers en hulpverleners zo veel mogelijk te voorkomen’.

Opvallend genoegd meldden bronnen rond het demissionair kabinet donderdag nog dat zo’n landelijk verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk er niet zou komen. Na protest van burgemeesters, zorgvakbonden en de politie volgde echter een ander besluit dan na die berichtgeving verwacht.

Ook vorig jaar was vuurwerk tijdens oud en nieuw verboden. Alleen kindervuurwerk, zoals sterretjes of knalerwten, was toen toegestaan. Het kabinet besloot daartoe om te voorkomen dat de door corona toch al overbelaste ziekenhuizen ook nog eens veel vuurwerkgewonden zouden moeten behandelen. Het verbod had effect. Bij de spoedeisende hulp meldden zich 70 procent minder vuurwerkslachtoffers dan eerdere jaren, en ook bij de huisartsenposten was het minder druk.

Vuurwerkslachtoffers belanden zelden in ziekenhuisbed

Toch aarzelde het kabinet dus om ook dit jaar vuurwerk te verbieden. Hoewel ook nu veel coronapatiënten in de ziekenhuizen liggen, vonden de bewindslieden de epidemiologische situatie donderdag nog niet zodanig ernstig dat die een verbod rechtvaardigde.

De experts van het OMT, die om advies is gevraagd, wilden zich over de jaarwisseling niet uitlaten. Wel zeiden enkele prominente artsen als Diederik Gommers en Ernst Kuipers (van het Landelijk Netwerk Acute Zorg) dat vuurwerkslachtoffers weliswaar soms naar de spoedeisende hulp moeten, maar zelden in een ziekenhuisbed komen te liggen.

Plaatselijke verboden onvoldoende, vindt Veiligheidsberaad

Desondanks vrezen de zorgbonden dat een jaarwisseling met vuurwerk zorgt voor een hoge druk op het zorgpersoneel. Zij pleiten daarom al langer voor een nieuw verbod. Ook de burgemeesters lieten donderdagavond van zich horen. In reactie op het uitgelekte nieuws dat het kabinet geen landelijk vuurwerkverbod wilde, schreef het Veiligheidsberaad, waarin de burgemeesters verenigd zijn, een brief aan minister Ferd Grapperhaus van veiligheid en justitie.

Daarin riepen ze de minister op alsnog een landelijk verbod in te stellen. Volgens de burgemeesters is dat namelijk noodzakelijk. Plaatselijke vuurwerkverboden, zoals onder meer Amsterdam, Rotterdam en Haarlem eerder dit jaar al afkondigden, zouden volgens het Veiligheidsberaad onvoldoende zijn om de druk op de zorg en het zorgpersoneel te verlichten. Alleen een landelijke verbod kan bovendien voorkomen dat inwoners van een gemeente waar vuurwerk verboden is naar een andere plaats gaan om het af te steken.

Sector vol onbegrip Het landelijk verbod op vuurwerk is ‘onbegrijpelijk en verbijsterend’, zegt de Stichting Vuurwerkdealers Nederlands Consumentenvuurwerk (SVNC). Ook Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BNP), de branchevereniging van importeurs, zegt “zwaar teleurgesteld en geschrokken” te zijn van het besluit van het demissionaire kabinet. Schattingen voor de geleden schade dit jaar durven de organisaties nog niet te maken. “Heel moeilijk om te zeggen, tot nu toe zijn we bezig geweest met de voorbereiding voor deze periode, we hebben hier nog helemaal niet bij stilgestaan”, zegt Leo Groeneveld namens de branchevereniging BNP. “Als we bekomen zijn van de schrik gaan we erover vergaderen, maar dit wordt geen appeltje eitje”, aldus de BNP-voorzitter. “Met een tegemoetkoming van 30 procent zingen we het nog een jaar uit”, denkt Bart Pronk van de SVNC. Het lichtere vuurwerk, zoals sterretjes, is volgens hem “niet zaligmakend” voor de schade die de branche treft.

Alleen siervuurwerk

Het kabinet blijkt dus gevoelig voor die argumenten en verbiedt vuurwerk alsnog. Verkopers zullen net als vorig jaar worden gecompenseerd voor hun onverkochte voorraden. Vorig jaar kregen de handelaren in totaal zo'n 40 miljoen euro van het kabinet.

Het vuurwerkverbod geldt alleen voor consumentenvuurwerk. Professionele vuurwerkshows zoals in sommige gemeenten georganiseerd worden, vallen er niet onder. Als de nationale coronamaatregelen het toelaten, kunnen die dus in principe doorgaan. Toch besluiten sommige burgemeesters nu al een streep te zetten door die grootschalige festiviteiten. Zo maakte Amsterdam vorige week al bekend dat de geplande vuurwerkshow op het Museumplein vanwege corona niet door zal gaan, net als andere festiviteiten. Volgens burgemeester Femke Halsema zijn de vooruitzichten ‘zeer somber’, en daarom zou het onverantwoordelijk zijn de voorbereidingen door te zetten. Ook de grote vuurwerkshow bij de Erasmusbrug in Rotterdam gaat dit jaar niet door.

