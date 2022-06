Kabinet beperkt maximum aantal vluchten op Schiphol met 60.000

Na eerder die in de landbouw, breekt het kabinet nu ook met dogma’s in de luchtvaart. Voor het eerst in decennia zal het aantal vluchten op Schiphol krimpen. “Een moeilijk besluit”, zegt Harbers, vooral omdat de luchtvaart nog niet hersteld is van de coronapandemie.

Zoals het kabinet recent al moest erkennen dat Nederland jarenlang boven zijn stand heeft geleefd met het proberen te combineren van intensieve landbouw en natuur, zo breekt het nu ook met de filosofie dat de luchtvaart moet groeien voor de Nederlandse welvaart.

Met het terugschroeven van het aantal maximum aantal vluchten op Schiphol van 500.000 naar 440.000 komt er een einde aan decennia waarin het belang van groei op de luchthaven voorop stond. Het kabinet verwacht dat het nieuwe plafond in november volgend jaar kan ingaan.

Schiphol loopt tegen vele grenzen

Een nieuw evenwicht is nodig, zegt Harbers. Een balans tussen het belang van een internationale luchthaven en de bewoners rond Schiphol, één van de drukste gebieden in het dichtbevolkte Nederland. Het vliegveld loopt in alle opzichten tegen de grenzen op: tegen die van natuur en milieu, klimaat, geluidsoverlast, fijnstof, en zoals onlangs bleek: ook tegen die van de arbeidsmarkt.

Het nieuwe maximum is vooral bepaald op basis van de geluidsnormen. Er komt een einde aan het gedogen van geluidsoverlast rond Schiphol. Niet langer mogen de maximale geluidsnormen overschreden worden op de 35 meetpunten rond de luchthaven. De kans was groot dat, zonder kabinetsingrijpen, een rechter dit binnenkort zou hebben afgedwongen.

Harbers gaat ervan uit dat het internationale netwerk, wat het kabinet van groot belang acht voor de Nederlandse economie, met het nieuwe maximum in stand kan blijven. Dat betekent dat Schiphol vooral zal gaan inleveren op goedkope vakantievluchten.

Vakantievliegveld Lelystad

Om vanuit Nederland toch de mogelijkheid in stand te houden om meerdere keren per dag naar Malaga, Lissabon of Mallorca te vliegen, wil het kabinet nog altijd ‘vakantievliegveld’ Lelystad Airport te openen. Maar of dat ooit nog gebeurt, is zeer de vraag na het vijfde uitstel.

Harbers zegt dat hij ervan uitgaat dat Lelystad in 2024 of later open kan als de natuurvergunning alsnog in orde komt, en er een oplossing gevonden wordt voor de laagvliegroutes over onder meer de Veluwe. Maar het openen van een nieuw vliegveld middenin een klimaat- en natuurcrisis ligt zeer gevoelig.

De afgelopen weken hebben bovendien aangetoond hoe slecht de Nederlandse natuur ervoor staat en hoe gevoelig stikstofingrepen liggen in de agrarische sector. Boeren verwachten dat ook de luchtvaart bijdraagt aan het terugbrengen van de stikstofuitstoot. De vraag is hoe dat te rijmen valt met het openen van een nieuw vliegveld.

