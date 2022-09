Kabels en leidingen als strategisch doelwit, is daar iets tegen te doen?

Na de vermoedelijke aanslag op de Nord Stream-gaspijpleidingen is de grote vraag: hoe bescherm je al die kilometers kabels en leidingen op de bodem van de zee?

Voormalig commandant der strijdkrachten Tom Middendorp valt maar meteen met de deur in huis. Het is ‘onmogelijk’ om alle gasleidingen, stroomkabels en internetkabels op de zeebodem permanent te beveiligen. Daarvoor is het netwerk simpelweg te omvangrijk. Maar wat kan er wel worden gedaan om gerichte aanvallen op de zeebodem te voorkomen?

Deze week werd de wereld wakker geschud toen met vier krachtige explosies de gaspijpleidingen Nord Stream I en II werden vernield. Een aantal landen voerde meteen de onderwatersurveillance op.

De aanslagen op de vitale infrastructuur op de zeebodem kunnen echter niet als een verrassing komen. Rapporten zijn er de afgelopen jaren volgeschreven over de kwetsbaarheid van de onbeschermde leidingen en kabels op de zee.

Intensiever patrouilleren

Maar waar begin je als alleen al in het kleine hoekje Noordzee dat van Nederland is zo’n 4500 kilometer pijpleiding en 6000 kilometer kabel ligt? (Waarvan overigens een aanzienlijk deel niet in gebruik is.)

Volgens Middendorp is het beter om het accent te leggen op vitale knooppunten waar meerdere leidingen of kabels bij elkaar komen. Intensiever patrouilleren in die gebieden kan nuttig zijn. Het volgen, filmen en publiceren van verdachte activiteiten kan al een afschrikwekkend effect hebben.

De oud-commandant erkent dat de situatie penibel is. Buiten Nederlandse wateren mogen onze kustwacht en marine niet ingrijpen. “Zelfs als je Russische duikers boven een pijplijn van een vissersboot ziet springen, kun je ze niet stoppen.”

Bovendien maken nieuwe technologieën, zoals onbemande duikboten die kabels kunnen doorknippen, het knap lastig om saboteurs op heterdaad te betrappen. Vorig jaar werd een telecomkabel tussen Noorwegen en Spitsbergen doorgeknipt. Nog steeds weet niemand wie het gedaan heeft, maar de Noorse marine stelde vast dat er sprake was van menselijk handelen.

Ook kabels van Facebook en Microsoft kunnen een rol spelen

Veel kabels zijn aangelegd door en in handen van private partijen, zoals de trans-Atlantische kabels van Facebook en Microsoft. Ook die bedrijven kunnen een bijdrage leveren aan de beveiliging, denkt Middendorp. Zo zouden ze sensoren aan hun kabels kunnen bevestigen die sonarfrequenties kunnen opvangen van verdachte onderzeeërs.

Eenzelfde aanbeveling deed de Britse denktank Policy Exchange in 2017. Een andere aanbeveling van die Britten: creëer beschermende corridors rond vitale infrastructuur op de zeebodem. In Australië en Nieuw-Zeeland kennen ze zulke ‘beschermingszones’ al. Hier is visserij of voor anker gaan door civiele vaartuigen verboden, waardoor verdachte activiteiten eenvoudiger door de marine opgepikt kunnen worden.

Volgens een analyse in opdracht van het Europees Parlement uit juni is het aanwijzen van zulke corridors zelfs de meest effectieve manier om kabels te beschermen. Ook adviseren zij kabels te spreiden, en eventueel verborgen kabels aan te leggen. Dat vermindert de impact van een aanslag.

Dit alles lost echter niet op dat veiligheid tot een paar jaar geleden niet veel meer was dan een bijzin bij de aanleg van infrastructuur op de zeebodem. Hierdoor zijn er mogelijk al eerder explosieven of mijnen geplaatst. Die zijn op afstand te bedienen, en zelfs als ze voor een lichte schokgolf zorgen kan die al funest zijn.

Manieren om ons hiertegen te wapenen zijn er amper. Vorig jaar kondigde het Verenigd Koninkrijk aan dat het een schip laat bouwen dat wordt uitgerust om diepzeekabels te beschermen. Het schip krijgt geavanceerde sensoren en op afstand bedienbare onderwaterdrones, maar is er niet eerder dan in 2024.

Versnipperde verantwoordelijkheid

De eerste reflex is nu om te controleren of er extra maatregelen nodig zijn. Het kabinet laat de risico’s voor alle netten op zee in kaart brengen. Maar over de taakverdeling is geen helderheid. Vier ministeries dragen verantwoordelijkheid, en daarnaast zijn er de inlichtingendiensten, kustwacht, marine en private eigenaren van kabels betrokken. In verschillende studies wordt gewaarschuwd voor een gebrek aan overzicht en daadkracht.

Een voorbeeld: eind vorig jaar kreeg Kamerlid Derk Boswijk (CDA) steun van een meerderheid voor zijn motie over het ontwikkelen van een strategie voor de bescherming van cruciale infrastructuur in de Noordzee. De motie lag een halfjaar bij Defensie, dat uiteindelijk in juli oordeelde dat een antwoord op de motie ‘complex’ is en er veel afstemming nodig is. De coördinatie van de motie werd overgeheveld naar het ministerie van infrastructuur en waterstaat. Daar is men net begonnen met de uitvoering.

België heeft een minister van justitie en Noordzee. Zou dat in Nederland helpen? Onderzoekers van het Haagse Centrum voor Strategische Studies vinden van wel. Zij adviseerden vorig jaar in een alarmerend rapport om een nationale autoriteit voor de Noordzee aan te stellen.

