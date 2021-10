Kaag tijdens bedreigingszaak: ‘Het is niet normaal, woorden doen ertoe’

Hoe vaak ze inmiddels op sociale media al niet bedreigd is, dat weet D66-leider Sigrid Kaag niet. Sinds haar entree in de Nederlandse politiek voelt ze zich soms onveiliger dan toen ze met gepantserde konvooien door het Midden-Oosten reisde voor haar werk als VN-gezant, stelt de politica. Achteromkijken tijdens het uitlaten van haar honden, haar kinderen die niet thuis durven komen wegens een dreiging: Kaag trekt nu een grens, ook voor haar man en kinderen, en wil de bedreigingen niet langer wegwuiven.

Dat stelde de D66-partijleider dinsdag in een slachtofferverklaring die ze aflegde tijdens de zaak tegen Van Z. De 43-jarige man bedreigde haar twee weken geleden met de dood via een Facebookgroep. “Je kunt zeggen: trek het je niet aan, het hoort erbij, het is normaal, alle politici maken het mee. Maar het is niet normaal. Woorden doen ertoe”, stelde Kaag in de rechtbank in Den Haag.

Alle mensen die een publieke functie vervullen, moeten dat kunnen doen zonder angst, zei de rechter. Boosheid die op deze wijze wordt geuit heeft effect op andere mensen, en draagt bij aan de verharding van de samenleving. Of Van Z. zich daar bewust van was.

Juist heel rustig

Van Z. bekende via Facebook dreigende berichten te hebben gepost aan het adres van de politica en haar voormalige collega-minister Hugo de Jonge. Over Kaag schreef hij: “Bij deze geef ik u de melding dat ik voor vanavond 24.00 uur Sigrid Kaag ga aanvallen en zo ga verwonden dat ze of dood is, of nooit meer haar functie kan uitvoeren”.

Herhaaldelijk betuigde Van Z. spijt, maar dat vond de officier van justitie niet erg overtuigend: er zaten twee weken tussen de bedreigingen aan het adres van De Jonge en Kaag. Deze bedreigingen van politici hebben een speciaal ondermijnend karakter, volgens de officier van justitie: “Het tast de democratische rechtsstaat aan”. Tijdens haar verklaring refereerde Kaag aan de vermoorde D66-politica Els Borst en aan de eveneens bedreigde politici Geert Wilders en Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht.

Op de vraag van de rechter of hij last heeft van woede-uitbarstingen, antwoordde Van Z. dat hij juist heel rustig is. Impulsief, zo noemt hij zichzelf wel. “Als ik had geweten wat dit allemaal teweeg zou brengen, dan had ik vijf seconden langer nagedacht.” Tijdens zijn laatste woord bood hij zijn excuses aan aan Kaag.

