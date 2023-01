Kaag slaat alarm over rechts-extremisme: ‘Negeren werkt niet meer’

In Nederland moet volgens D66-leider Sigrid Kaag meer bewustzijn komen over het gevaar van rechts-extremisme en complotdenken voor de democratie. Extreemrechts wordt steeds zichtbaarder en vindt zijn ‘weerklank in de gangbare politiek’, waarschuwt Kaag.

De voedingsbodem voor rechts-extremistische ideeën en acties is in Nederland ‘zorgwekkend vruchtbaar’. Een op de vijf Nederlanders gelooft in de complottheorie dat een kleine, geheime groep personen de wereldpolitiek beheerst. Hun wantrouwen wordt gevoed door politieke krachten, zei Kaag zondag op een bijeenkomst in Den Haag.

“Mensen die in complottheorieën geloven, worden aangewakkerd en aangemoedigd door een politieke stroming die de taal en tactiek van Amerikaans extreemrechts kopieert”. Ze noemde geen namen, maar verwees wel zijdelings naar Forum voor Democratie, als ‘een extremistische partij met antisemitisch gedachtegoed’.

‘Sta op, spreek tegen’

Kaag sprak met wetenschappers, agenten, zorgpersoneel en leraren die vanwege hun werk zijn bedreigd. Zij had hen uitgenodigd te vertellen over hun ervaringen. Onder anderen viroloog Marion Koopmans was een van de gasten.

De D66-vicepremier greep die ontmoeting aan voor een oproep aan Nederland om meer in het geweer te komen tegen de verharding van het politieke en maatschappelijke klimaat. De bestorming van het parlement in de VS en Brazilië moeten ook in Nederland leiden tot nieuwe waakzaamheid. “Het kan in iedere democratie gebeuren. Wij zijn in Nederland hier niet immuun voor.”

Kaag vindt dat ‘alle redelijke krachten’ in Nederland stelling moeten nemen. “Sta op, spreek tegen. (...) Natuurlijk is het soms verleidelijk voor een stille meerderheid om zich van het schreeuwen en schelden af te keren. Om het allemaal gewoon te negeren. Maar dat kan niet.”

Negeren werkt niet meer

In scherpe bewoordingen keerde zij zich tegen de – in de politiek lang gangbare – opvatting dat het beter is om uitspraken van extreme politici geen aandacht te geven. Het argument ‘maak het niet groter dan het is’ noemt Kaag ‘een laffe afleidingsmanoeuvre’. Negeren werkt niet meer, zegt zij, verwijzend naar de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). “Ook hij vraagt ons om te normeren en aan de samenleving te laten zien wat de grenzen zijn.”

Met verkiezingen op komst, schuift D66 daarmee een bekend onderwerp naar voren. De strijd tegen het populisme was al vaak inzet van verkiezingscampagnes van de partij. De verdediging van de rechtsstaat en de strijd tegen het populisme wordt door Kaag opnieuw aangewezen als het grote – en persoonlijke – thema. Al ontkent D66 dat dit iets te maken heeft met de komende campagne. Volgens Kaag is de strijd tegen rechts-extremisme ‘geen partij-ding, maar een algemeen belang’.

Persoonlijke bedreigingen

Zware beveiliging was er zondag nodig om de bijeenkomst mogelijk te maken. Kaag kan vanwege persoonlijke bedreigingen niet meer zomaar in het openbaar optreden. Overal stonden beveiligers bij de ontmoeting met mensen die vanwege hun werk worden bedreigd. Tassen moesten worden afgegeven.

Een huisarts vertelde hoe hij in coronatijd een dagtaak had aan aangiftes van bedreigingen door corona-ontkenners. Een agent vroeg om meer vertrouwen in de politiek ‘en meer vertrouwen in elkaar’. Oprichter Paul van Dorst van de ‘roze’ supportersclub van Feyenoord was met eigen beveiligers gekomen. “Alleen zo kan ik hier aanwezig zijn.”

Kaag organiseert vaker bijeenkomsten om in gesprek te gaan met kiezers in het land, waarbij D66 ook mensen uitnodigt die twijfelen over de partij. Een vorige sessie in november ging over de koopkracht en inflatie, een andere sessie was met jongeren in een buurthuis in Nijmegen.

Viroloog Marion Koopmans ondersteunde de oproep van Kaag om in ‘verzet’ te komen. Ook Koopmans wordt zwaar bedreigd. “Het is niet de ander die het oplost. We moeten het met zijn allen oppakken.”

