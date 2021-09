Kaag heeft het nog niet verbruid bij haar kiezers. ‘Ze durft stevig te zijn, heeft stevige ideeën’

Thera ter Beek (70), psychotherapeut, stemde Kaag

Thera ter Beek (70), psychotherapeut, stemde Kaag

Waarom kreeg Kaag uw stem?

“Ik ben eigenlijk een PvdA-type, maar vond die partij een beetje slapper geworden. Sigrid Kaag durft stevig te zijn, tegenover Mark Rutte bijvoorbeeld. Ik vind hem zo vreselijk slap. Hij neemt nooit een besluit, hij wil alsmaar aardig blijven. Wat ons te doen staat op bijvoorbeeld het gebied van duurzaamheid, is gigantisch, en ja: dat wordt pijn lijden. Maar het moet wel gebeuren. Wat ook meespeelt: Rutte vindt de welvaart ook wel lekker, hè? Kaag heeft tenminste stevige ideeën over duurzaamheid, en dan brengt ze ook nog eens heel veel ervaring in op het gebied van internationale samenwerking.”

Hoe kijkt u naar haar handelen in de afgelopen tijd?

“Het heeft me een beetje verward. Ik dacht: zij laat zich niet van haar stuk brengen, door links niet en door rechts niet. Maar ondanks al die leuke voordelen van haar, is ze helemaal niet zo daadkrachtig geweest. Ik snap niet dat haar ambtenaren e-mails met dringende oproepen kregen van Afghanen die voor ons gewerkt hebben, en dat ze die signalen niet heeft opgepakt. Aan de andere kant: dat het daar zo snel mis zou gaan, dat Amerika zich zou terugtrekken, en dat de Taliban ook zo georganiseerd was dat ze zelfs hun mooie pr-praatjes over de vrouwenkwesties al klaar hadden – dat zag toch ook niemand aankomen?”

Zou u zo weer op Kaag stemmen?

“Ja, ze krijgt nog wel het voordeel van de twijfel. Ze gaat hier een paar nachtjes over slapen, en dan gaat ze zichzelf aanpakken en herschikken.”

Nino van Rijn (25), derdejaars student maatschappelijk werk, stemde Kaag

Nino van Rijn (25), derdejaars student maatschappelijk werk, stemde Kaag

Waarom kreeg Kaag uw stem?

“Ik heb eigenlijk niet per se om haar persoonlijkheid of overtuigingen op haar gestemd. Het klinkt misschien een beetje lullig, maar ik heb vooral op haar gestemd omdat ze een vrouw is. En mijn stem was een beetje egoïstisch. Ik heb gekeken naar een partijprogramma dat voor mij persoonlijk goed uitpakt – zo kwam ik bij D66 uit. Vervolgens heb ik gekeken naar een dame op de lijst, dat vond ik wel zo vooruitstrevend.”

Hoe kijkt u naar haar handelen in de afgelopen tijd?

“Of ik het helemaal goed zie weet ik niet, want ik volg alleen de grote lijnen van de politiek. Van eindeloos de debatten kijken word ik een beetje neerslachtig: dan zie je goed wat een poppenkast het is. Maar wat ik wel heb meegekregen, is dat het rommelig is gegaan rondom Afghanistan. Ik verwacht van politici dat ze sterke standpunten innemen. Dat als Rutte iets raars doet, dat ze er hard tegenin gaat. Daar ontbrak het wel aan bij Kaag.”

Zou u zo weer op haar stemmen?

“Nee, dat ga ik niet meer doen. Maar dat heeft niet met de gebeurtenissen van afgelopen weken te maken. Ik was al afgehaakt toen het briefje met ‘Omtzigt, functie elders’ uitlekte. Kaag zei toen: ‘Dit kan allemaal niet’. En vervolgens is ze wel gewoon met de VVD verder gegaan. Toen dacht ik: o jee, dat vind ik niet echt getuigen van kracht. Dan heb je gewoon gezegd wat het volk op dat moment graag wilde horen, in plaats van echt een standpunt in te nemen.”

Mart Smeets (74), sportjournalist, stemde Kaag

Mart Smeets (74), sportjournalist, stemde Kaag

Waarom kreeg Kaag uw stem?

“Ze had wel wat. Manieren, bijvoorbeeld. Ze spreekt haar talen goed, beter dan wie dan ook. Ze heeft functies bekleed die niet misselijk zijn. Ze heeft ontzettend veel kennis van de Arabische wereld – heel belangrijk, niet alleen vanwege de vele problemen daar, maar ook omdat daar alle olie, geld en macht zit. En via de Kieswijzer kwam ik uit bij D66. Zodoende.”

Hoe kijkt u naar haar handelen in de afgelopen tijd?

“In korte tijd heeft ze haar hand overspeeld. Dat is heel jammer. Ze heeft zulke gekke dingen gedaan: zo haalde ze in de H.J. Schoolezing uit naar Rutte, maar kwam ze daar vervolgens weer op terug met een heel slecht excuus. Zo sterk als ze is, zo veel steekjes heeft ze laten vallen.”

Zou u zo weer op Kaag stemmen?

“Nee, dat zou ik niet meer doen. Bij ons aan tafel was het gesprek: wat zou haar volgende functie zijn? Mijn vrouw zei: ze gaat vast helemaal weg uit de politiek, en weer terug naar de diplomatie. Ja, mijn vrouw heeft wel kijk op die dingen. Ik denk ook niet dat ze het kan maken om weer gewoon in een volgend kabinet te gaan zitten.

“En gezien de huidige toestand van de politiek in Den Haag kan ze ook zeggen: wat een klerezooi is het hier. Dus geef haar eens ongelijk als ze naar haar internationale leven teruggaat. Ik zeg altijd: als de aanvoerder niet goed is, dan rammelt het team. Tsja, Rutte zal het wel niet leuk vinden dat ik dit zeg, maar zo zie ik het. De hele mikmak mag weg van mij.”

Sarah van Leijden (34), hr-adviseur, stemde Kaag

Sarah van Leijden (34), hr-adviseur, stemde Kaag

Waarom kreeg Kaag uw stem?

“Ik vond haar heel krachtig overkomen, en wilde sowieso al op een vrouw stemmen. Haar achtergrond vind ik heel indrukwekkend. Zij neemt echt iets mee de politiek in, ze weet waar ze het over heeft, en heeft al laten zien dat ze het waar kan maken.

“Ze wekte een bepaald vertrouwen op. Ik heb niet zozeer vanuit ideologische redenen op haar gestemd. In de Nederlandse politiek is het belangrijker dat je goed naar alle verschillende meningen luistert, denk ik, en dan op basis daarvan het beste besluit neemt. Dat kan zij goed, denk ik. En ik zag haar als iemand die op de lange termijn denkt.”

Hoe kijkt u naar haar handelen in de afgelopen tijd?

“Ik heb het niet precies genoeg kunnen volgen om er een goed oordeel over te kunnen vormen. Wel vind ik het bizar dat mensen in Afghanistan zo in nood hebben gezeten, en denk ik dat die mensen onrecht is aangedaan. Hoe kun je in godsnaam iemand hier niet toelaten als die jarenlang voor ons heeft gewerkt? Aan de andere kant is het natuurlijk ook een lastig verhaal: we kunnen hier niet de hele wereld opvangen.”

Zou u zo weer op Kaag stemmen?

“Ik vind dat lastig te zeggen: het zou er van afhangen wie er tegenover haar zou staan. Ik heb nog hetzelfde vertrouwen in haar. Maar ik zou, als er nu verkiezingen zouden komen, me wel eerst wat verder verdiepen in hoe ze het verder heeft gedaan.”

