Kaag gelooft nog volop in Rutte-IV en hint op compromissen

De uitspraak is afkomstig van de Amerikaanse oud-president Obama, maar hij zit in het hoofd van D66-leider Sigrid Kaag gebeiteld. Politiek is “de bereidheid om compromissen te sluiten, óók als je honderd procent gelijk hebt.”

Met een lofzang op het compromis heeft Kaag zaterdag de achterban van D66 om nieuw vertrouwen gevraagd in het regeren met VVD, CDA en de ChristenUnie. De vicepremier maakt er geen geheim van dat ze zelf zeer gemotiveerd is dat het kabinet doorregeert.

Klimaatplannen

Volgens haar heeft het kabinet “zich herpakt”. Er liggen ambitieuze klimaatplannen en er is tussen de vier regeringspartijen vrij soepel overeenstemming gevonden over miljarden aan uitgaven. “Het was nodig dat het kabinet op stoom kwam, maar als je eenmaal stoom hebt ga je door”, aldus Kaag op het congres van D66 in Amsterdam.

Met de quote van president Obama heeft Kaag zaterdag misschien wel het voortbestaan van het kabinet verzekerd. Nog maar enkele weken geleden wankelde Rutte-IV op de benen. Nog steeds wil het CDA ‘heronderhandelen’ over stikstof zonder te zeggen wanneer precies, een kabinetscrisis voor zich uitschuivend.

Maar Kaags woorden over de waarde van het compromis zullen voor CDA en VVD het signaal zijn dat D66 de discussie niet op het spits zal drijven.

Draagvlak

Compromissen, houdt Kaag haar achterban voor, zijn vaak de enige weg om verder te komen en gewenste politieke doelen te bereiken. Wie gelijk wil krijgen moet draagvlak verwerven en soms pragmatisch zijn.

“Wie het compromis verwerpt blokkeert uiteindelijk de verandering”, zegt ze zaterdag in algemene zin maar veelbetekenend. Het woord stikstof valt nergens. Kaag benadrukt dat de ambities van D66 onveranderd blijven en dat compromissen wel ‘van een goede kwaliteit’ moeten zijn.

Een luid applaus klinkt in de zaal. De steun voor het doorgaan in het kabinet Rutte-IV is daarmee voorlopig verzekerd.

Dat signaal kan Kaag goed gebruiken want onder een flink deel van de achterban leeft wel degelijk twijfel over het regeren in Rutte-IV. De tegenstellingen met VVD en CDA over stikstof en vooral migratie maken leden ongerust.

Samenwerking

Leden vinden dat D66 te veel alleen staat in discussies over bijvoorbeeld klimaat. Er klinkt op het congres al een oproep om te investeren in een intensievere samenwerking met de linkse partijen PvdA, GroenLinks en Volt.

“We kunnen het niet allemaal in ons eentje”, klinkt vanuit de zaal. Het partijbestuur krijgt de opdracht om richting de Europese verkiezingen met concrete initiatieven te komen voor toenadering tot links.

D66 weet het eigen verhaal niet altijd goed te verkopen, is een andere klacht onder de achterban. “We zijn onder de gegeven ingewikkelde politieke verhoudingen nog best effectief in wat we bereiken”. zegt Janarthanan Sundaram, D66-lid uit Enschede. “Maar ‘de ander meenemen’ is niet ons sterkste punt”.

Dat signaal is ook binnengekomen bij politiek leider Sigrid Kaag. Zij begint er ook over als ze terugblikt op de verkiezingsuitslag. Voor het eerst geeft Kaag openlijk toe dat die uitslag “een tegenvaller” was.

Impasse

De verkiezingsuitslag komt volgens haar niet alleen door de politieke impasse in Den Haag, maar heeft een diepere oorzaak. Dat is de onvrede in het land over status, ongelijkheid in verdeling van winst en welvaart.

“Dat is het echte probleem. We moeten ons blijven verplaatsen in de ander. In degenen die er anders over denken of in de knel komen. Of al klem zitten”, belooft Kaag.

Ze citeert de Amerikaanse filosoof Michael Sandel, die onlangs in Nederland was en zware kritiek uitte op de elites van academisch opgeleiden en op technocratische oplossingen in de politiek. De leden applaudisseren luid als zij aanhaalt: “We hebben echt debat nodig in plaats van naar elkaar te schreeuwen zonder te luisteren.”

Randstadpartij

Op het congres wordt een motie aangenomen dat D66 zelf méér leden uit de regio op verkiesbare plaatsen moet zetten bij landelijke verkiezingen. De indiener had eens geturfd: bij de eerste 30 kandidaten voor de Tweede Kamer zat in 2021 niemand uit Zeeland, Flevoland, Overijssel of Drenthe. Maar zes kandidaten kwamen van buiten de Randstad.

“Terwijl D66 wel een verhaal heeft voor de regio, maar zo lukt het ons niet om dat over te brengen”, zegt Blanca de Louw. Zij krijgt zaterdag de achterban mee in haar oproep om daar snel iets aan te veranderen. Het partijbestuur moet ermee aan de slag om D66 minder een Randstadpartij te laten zijn.

Lees ook: Vroege verkiezingskoorst bij D66 over Europa

Bij D66 meldt zich de eerste kandidaat voor het lijsttrekkerschap van de Europese verkiezingen. Die verkiezingen zijn voorjaar 2024. Tweede Kamerlid Salima Belhaj wil Europa in.

Lees ook:

Hoe staatssecretaris Eric van der Burg de moed verliest in de asielcrisis. ‘Wat is zijn visie?’

VVD-staatssecretaris Eric van der Burg dacht bij aanvang van zijn termijn de asielcrisis snel vlot te kunnen trekken. Maar zelfs hij wordt narrig van hoe alles op dit dossier vastzit.