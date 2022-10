Kaag doorstaat dankzij prijsplafond met gemak haar eerste financiële beschouwingen

Kaag wist gisteren behendig de pijlen vanuit de Tweede Kamer te ontwijken en de Kamer gunde dat haar ook. Ze begreep ‘goed’ hoe ongemakkelijk de situatie voor de financieel deskundigen is die de Rijksbegroting moeten beoordelen, terwijl er financieel nog zoveel onduidelijk is.

Het dinsdag aangekondigde prijsplafond voor huishoudens in 2023 kan de overheid zomaar miljarden gaan kosten. De schatting is ergens tussen de 10 en 40 miljard euro, erkende Kaag. “Ik zeg eerlijk: dit is ook niet zoals ik mijn start als minister van financiën had voorgesteld. Maar de situatie is sinds februari drastisch veranderd. Het zijn ongekende tijden en die vragen om ongekende besluiten. De mensen in het land trokken het echt niet meer.”

Ongedekte rekening

Met het prijsplafond wil het kabinet de nood van huishoudens lenigen en rust creëren, en ook voor kleine mkb’ers en verenigingen. Er komt een maximumprijs op energie tot een bepaald verbruik. Met de maatregel neemt de overheid de onzekerheid over de energieprijs weg. Maar dat betekent wel dat de overheid zelf komend jaar grote financiële risico’s neemt.

En die ongedekte rekening baart de Kamer wel zorgen. Want niemand weet hoe de wereldeconomie zich gaat ontwikkelen, of de oorlog in Oekraïne. Dit nieuwe miljarden-steunpakket is volgens Kaag ‘zonder precedent’. Het is alleen nog niet helemaal uitgewerkt. Zo wordt op diverse ministeries nog hard gewerkt aan maatregelen voor mkb’ers, de energie-intensieve bakkers en slagers en voor scholen. Ook wordt gekeken wat nog extra mogelijk is voor thuiswonende chronisch zieken, of voor huishoudens met blokverwarming. Kaag verwees voor al die vragen naar de andere bewindslieden.

Ook wist ze het antwoord niet op de vraag van Kamerlid Omtzigt hoe het kabinet wil voorkomen dat de overheidsmiljarden voor het energieprijsplafond rechtstreeks in de zakken van de aandeelhouders van energieleveranciers belanden. Omtzigt wil ook weten welke gasprijs de overheid gaat betalen: de marktprijs of de veel hogere consumentenprijs? Volgens Kaag werkt collega-minister Jetten van energie hier nog aan.

Kamer morrend akkoord

De Kamer toonde zich bereid alle onzekerheden te accepteren. Behalve de ongedekte rekening die het kabinet voorstelt. In de rijksbegroting is nu slechts 10 miljard euro voor het energieplafond uitgetrokken, terwijl het ook 25,5 of 40 miljard euro kan gaan kosten. Kaag wil pas komend voorjaar hierover duidelijkheid scheppen. “Juist vanwege de unieke en extreme situatie waarin we nu zijn beland”.

“U plaatst ons in een onmogelijke positie”, stelde de SGP. En PvdA-Kamerlid Henk Nijboer noemde het ‘ongehoord’ zo’n grote ongedekte rekening te laten staan. Hij eiste dan wel de garantie dat er straks niet bezuinigd wordt op onderwijs of zorg. Maar Kaag deed geen enkele toezegging. “Ik kan wel zeggen dat bezuinigingen niet mijn voorkeur heeft, maar het kabinet moet hier nog over praten.” Uiteindelijk zegde de minister toe dit najaar wel met opties te komen hoe het prijsplafond gefinancierd kan worden.

