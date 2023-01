Justitie vreest voor meer dan honderd slachtoffers in enorme misbruikzaak

Het is volgens het Openbaar Ministerie ‘een van de grootste onderzoeken naar online misbruik van minderjarigen ooit in Nederland’. Verdachte is een 24-jarige man uit Etten-Leur. Justitie beschuldigt hem ervan dat hij meer dan honderd veelal minderjarige meisjes heeft afgeperst om naaktfoto's te krijgen.

De man is op 11 oktober vorig jaar aangehouden en zit sindsdien vast. Deze donderdag stond hij voor het eerst tegenover de rechtbank in Breda, waar een zogeheten pro forma-zitting plaatsvond. Daar werd de voortgang van het onderzoek besproken.

De officier van justitie maakte in de rechtbank duidelijk hoe de verdachte volgens het Openbaar Ministerie te werk is gegaan. Hij zou via sociale media-kanalen contacten hebben gelegd met de meisjes, met name via Snapchat en Instagram. Daar bood hij ze geld aan voor het maken en opsturen van naaktfoto's, waarna hij dreigde de beelden online te zetten als ze niet nog meer beeldmateriaal maakten. Zo wist hij vele tientallen meisjes in zijn greep te krijgen, vertelde de officier. “Hij heeft de levens van zijn slachtoffers tot een hel gemaakt.”

Slachtoffers verspreid door het hele land

Om hoeveel slachtoffers het precies gaat is nog onduidelijk. De politie Zeeland-West-Brabant onderzoekt de zaak en krijgt vanwege de omvang hulp van zedenrechercheurs uit andere politiekorpsen. Tot nu toe is de identiteit van ‘enkele tientallen meisjes’ achterhaald, aldus het OM.

Het vermoeden bestaat dat het werkelijke aantal slachtoffers veel hoger ligt. De politie heeft een harde schijf van de computer van de verdachte onderzocht waarop 150 mappen staan met verschillende meisjesnamen. Rechercheurs zijn bezig te achterhalen wie er op deze foto’s staan.

Volgens het OM wonen de inmiddels achterhaalde slachtoffers verspreid door het hele land. Een van hen was dertien jaar ten tijde van de vermoedelijke afpersing. Volgens het OM heeft de verdachte in enkele gevallen beelden van meisjes daadwerkelijk online gezet. De slachtoffers moesten soms ‘zeer vergaande seksuele gedragingen verrichtten', aldus Justitie. Acht meisjes hebben tot op heden aangifte gedaan tegen de man.

De officier benadrukte tijdens de zitting dat de verdachte op de sociale media nepnamen als ‘Bryan.snapx’ en ‘Bryansnelgeld’ gebruikte. Mochten slachtoffers zich herkennen in deze namen of in de werkwijze, dan kunnen ze contact opnemen met de lokale politie, aldus het Openbaar Ministerie.

De rechtbank besloot dat de verdachte in ieder geval de komende drie maanden vast blijft zitten.

