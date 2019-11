Justitie verijdelt terroristische aanslag in Nederland

Ze zouden van plan zijn geweest met bomvesten en een of meer autobommen aan het eind van het jaar een aanslag te plegen. Onduidelijk is waar die aanslag had moeten plaatsvinden, aldus het Openbaar Ministerie.

Justitie kwam de mannen van 20 en 34 jaar op het spoor na een tip van de AIVD begin oktober. In een zogenoemd ambtsbericht van de inlichtingendienst stond dat de verdachten de bedoeling hadden om een jihadistische aanslag te plegen, waarbij ze gebruik wilden maken van explosieven en hiervoor een training willen volgen.

Bij een grootschalige infiltratieactie die daarop volgde, werd het bewijs tegen hen verzameld. De mannen zouden een training willen volgens om explosieven te gebruiken.

Werpbijl en een dolk

De mannen werden maandag gearresteerd door een antiterrorisme-eenheid van de Dienst Speciale Interventies (DSI). Een van hen werd op straat in Den Haag aangehouden, de ander in zijn woning in Zoetermeer.

Bij huiszoekingen zijn geen explosieven of wapens gevonden. Wel vond de politie in een plafond van de woning van een van de mannen een werpbijl, een dolk en een mobiele telefoon met simkaarten. De zaak doet denken aan de terreurcel uit Arnhem die sinds september vorig jaar vastzitten. Zij zouden een aanslag voorbereiden op een evenement in Nederland. Ook daar wist de politie te infiltreren.

De twee zijn dinsdag verhoord en worden donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Die beslist of ze langer moeten vastzitten.

