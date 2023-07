Justitie eist taakstraffen tegen klimaatactivisten van XR

Nooit hadden ze gedacht in het beklaagdenbankje neer te strijken. De klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) zien zichzelf allerminst als potentiële criminelen, zo verklaarden zij. Paul H.: “Ik ben altijd een braaf jongetje geweest.” Het groepje vindt het onbegrijpelijk dat juist zij voor de rechter moeten verschijnen. “Er hebben honderden mensen opgeroepen om mee te doen, waarom wij?”, richtte Anne H. zich tot justitie, waarna zij zich hardop afvroeg waarom de top van bedrijven als Shell en KLM niet wordt vervolgd.

Gehuld in colbertjes, dassen en lederen schoeisel namen de acht verdachten woensdag plaats in de rechtbank van Den Haag. De actievoerders worden verdacht van opruiing, erkennen ook zelf dat zij anderen op sociale media hebben aangespoord mee te doen aan een A12-blokkade van XR in januari. Volgens het Openbaar Ministerie was het protest gevaarlijk en strafbaar: justitie wil dat vijf van hen een taakstraf van zestig uur krijgen. Tegen één klimaatactivist is twintig uur extra geëist, een ander moet van het OM negentig uur werken. Voor de achtste verdachte stelde justitie vrijspraak voor.

A12 van symbolische waarde voor XR

In januari werden acht XR-activisten opgepakt. Ze hadden opgeroepen tot deelname aan een vreedzame blokkade van de A12 in het centrum van Den Haag, tussen het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer en het ministerie van economische zaken en klimaat. Dat stuk snelweg heeft een symbolische waarde voor XR: doel van de wegblokkades is een stop op overheidssubsidies voor fossiele brandstoffen.

Alle acht activisten kregen een gebiedsverbod en moesten wegblijven bij de aankomende demonstratie, iets waar niet alle acht zich aan hielden. De arrestaties en opgelegde maatregelen leidden tot kritiek op het Openbaar Ministerie, dat het demonstratierecht zou hebben geschonden. Woensdag hekelden de verdachten justitie opnieuw. “Het is een politieke keuze om ons te vervolgen”, zei Johanna K. “Het opruiingsartikel wordt te pas en te onpas door het OM gebruikt om mensen te vervolgen die hun mening uiten.”

Twee klimaatactivisten worden van meer verdacht dan enkel opruiing, zij staan ook terecht voor openlijk geweld en vernieling. Spijt voor het bekladden van de tunnelbak betuigde het duo niet. Ook de andere activisten blijven vierkant staan achter hun acties. “Als je weet dat het leven op aarde wordt bedreigd en er nog iets aan te doen is, dan is in actie komen de ‘gewone’ keuze”, legde Jelle de G. de rechter uit. “Vandaag zou ik dit willen herhalen. XR heeft aangekondigd vanaf 9 september opnieuw de A12 te blokkeren. Ik wil iedereen oproepen om daar naartoe te gaan.”

