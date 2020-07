Justitie: Caloh Wagoh wilde het ‘brein achter de martelkamer’ doden

Het Openbaar Ministerie (OM) maakte dat bekend tijdens een voorbereidende zitting in het megaproces waarin leden van de beruchte motorclub Caloh Wagoh terecht staan voor het voorbereiden en plegen van meerdere liquidaties.

Het doelwit van de moordpoging zit zelf ook vast. Hij zou betrokken zijn bij de ‘gevangenis van de onderwereld’, waarvan justitie vorige week beelden naar buiten bracht. In een loods bij een boerderij stonden zeven zeecontainers. Een was ingericht als martelkamer, de rest leek dienst te doen als cel.

Motorclub Caloh Wagoh wordt de makelaar van de onderwereld genoemd. Hier kon volgens het OM een moord op bestelling worden geregeld. De bende werkte simpelweg voor wie het meest betaalde, aldus justitie, dat spreekt over een ontluisterd beeld dat naar voren komt uit onderschepte communicatie van de bende. “Alsof het om Brabantse worstenbroodjes gaat, wordt gesproken over het doodmaken van mensen.” Het proces dat de naam ‘Eris’ kreeg, draait om twintig verdachten.

Ridouan T. als klant

Hoofdverdachte is de president van Caloh Wagoh. Volgens het OM nam hij de opdrachten tot liquidaties aan en zette die vervolgens uit bij de medeverdachten, meestal afkomstig uit zijn Caloh Wagoh-netwerk. Ridouan T., de hoofdverdachte in een ander grootschalig liquidatieproces, zou de belangrijkste ‘klant’ van de bende zijn geweest. Het OM heeft nog niet besloten of het T. ook in Eris gaat vervolgen.

Net als in de zaak tegen T., kan justitie in het Eris-proces rekenen op verklaringen van een kroongetuige. Het gaat om een lid van de motorclub. In beide zaken ligt er bovendien een berg aan geheime berichten tussen de verdachten, die de politie wist te onderscheppen. In die berichten worden de huurmoorden openlijk besproken.

Caloh Wagoh werd in 2016 opgericht en is daarmee een relatief jonge motorclub. Niet lang na de oprichting kwamen leden voor het eerst naar voren in strafrechtelijke onderzoeken. Reden dat de club door de autoriteiten wordt bestempeld als een van de ‘outlaw motorcycle gangs’. Er loopt een procedure waarin het OM de motorclub verboden wil laten verklaren.

Lees ook :

Politie ontdekt martelkamer in ‘gevangenis van de onderwereld’

Door operatie ‘Lemont’ kon de politie naar eigen zeggen tientallen geweldsmisdrijven voorkomen. Zo vonden opsporingsdiensten zes zeecontainers ingericht als cel en ééntje als martelkamer, verstopt in een loods in Brabant.

Waarom Ridouan T. zo lang zijn gang kon gaan

Er werd lang naar Ridouan T. gezocht. Dat zijn aanhouding bij justitie vorig jaar topprioriteit werd, heeft hij in zekere zin aan zichzelf te danken.