Juridisch steekspel rond gezinshereniging van vluchtelingen

Hoeveel rechters moeten zich nog buigen over het nareisbeleid voor gezinsleden van vluchtelingen? Vorige week kwamen rechtbanken in vijf afzonderlijke procedures tot dezelfde conclusie: de nareismaatregel van de regering is in strijd met verschillende wetten en internationale verdragen. Deze maatregel houdt kort gezegd in dat gezinshereniging van vluchtelingen die hier nog geen woning hebben, met zes maanden wordt vertraagd.

Volgens de rechters hebben al deze gezinsleden recht op verblijf in Nederland. Maar de regering steekt daar vooralsnog een stokje voor, door in beroep te gaan bij de Raad van State voor al die zaken samen. Dinsdag stuurde staatssecretaris Eric van der Burg hierover een brief naar de Tweede Kamer.

Geschorst

Met als direct gevolg dat in één specifieke zaak het bevel van de rechter om familieleden van een Turkse politieke vluchteling binnen 24 uur hierheen te halen, is geschorst. De vluchteling, die anoniem wil blijven omdat naamsbekendheid zijn gezinsleden nog meer in gevaar kan brengen, moet nu wachten op de Raad van State.

Wat voor gevolgen heeft deze zet van het kabinet? Ten eerste: nóg meer juridische procedures, want asieladvocaten wachten dit beroep in ieder geval niet af, blijkt uit een rondgang. De komende periode volgen meer procedures van vluchtelingen wier gezinsleden al toestemming hebben om hiernaartoe te komen, maar bij wie gezinshereniging door de nareismaatregel wordt belet.

De advocaten noemen het een verspilling van tijd, geld en energie. Zoals Vivian Oliana van Noordstern Advocaten. “Na vijf procedures waarin rechtbanken glashelder hebben gesteld dat deze maatregel onwettig is, gaat de regering toch door met dit beleid en tegelijk in hoger beroep. Het is heel treurig.” Oliana heeft zelf ook vijf zaken lopen. “As we speak bereid ik een zaak van iemand anders voor van wie de gezinsleden elke dag gevaar lopen.”

Op dit moment wachten zo’n 1100 gezinsleden van vluchtelingen op een reis naar Nederland. Dit aantal kan nog fors oplopen. Volgens berekeningen van ambtenaren van staatssecretaris Eric van der Burg kan de nareismaatregel binnen een half jaar impact hebben op meer dan 3000 nareizigers en na een jaar op ruim 5800 nareizigers. Zo hoopt de regering de druk op de asielopvang te verlichten.

Acuut tekort

Een tweede gevolg van het doorprocederen is mogelijk een acuut tekort aan opvangplekken later, ziet Vluchtelingenwerk Nederland. “De groep wachtende gezinsleden is nu nog te overzien, en er is op dit moment nog wat ruimte in de opvang. Maar over enkele maanden is de groep verveelvoudigd.

“Als de staatssecretaris het beleid dan pas moet schrappen krijgt een grote groep gezinsleden tegelijk een visum om naar Nederland te komen. Er ontstaat juist dan een acuut tekort aan opvangplekken”, aldus de belangenbehartiger van vluchtelingen.

Het is nog niet duidelijk wanneer de Raad van State inhoudelijk oordeelt over de nareismaatregel. Dat kan snel gaan als het aan advocaat Eva Bezem van Prakken d’Oliveira ligt. De expert op het gebied van gezinshereniging probeert de Raad van State ertoe te bewegen om deze week al met zo’n uitspraak te komen. Dan buigt de hoogste bestuursrechter zich namelijk al over de voorlopige beslissingen van de rechters in de individuele zaken van de vluchtelingen.

Volgens Bezem hoeft de Raad van State geen groot onderzoek te doen, al die eerdere rechtbanken hebben in haar ogen al onderbouwd dat de nareismaatregel geen rechtsgrondslag heeft. Ze verwijst naar de toeslagenaffaire. “De Raad van State wilde de menselijke maat meer toepassen. Als dat zo is, doe dat dan nu ook.”

