Juist voor mensen die nog geen covid hebben gehad is het tijd voor een nieuwe booster

Is het niet tijd voor een nieuwe booster? Die vraag komt op nu een nieuwe coronagolf nadert. Het antwoord van viroloog Coretta van Leer van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is helder: ja, het is tijd voor een nieuwe booster. Vooral voor mensen die nog nooit covid hebben gehad.

“Er zijn op dit moment veel mensen voor wie een booster voor henzelf niets extra’s meer oplevert”, zegt Van Leer. “Dat zijn de mensen die niet speciaal kwetsbaar zijn, die vorig jaar zijn gevaccineerd en in de afgelopen maanden een infectie hebben opgelopen. Zij hebben een brede immuunrespons. Niet alleen tegen het spike-proteïne dat in de vaccins zit, ook tegen andere eiwitten die in het virus zitten. Maar als je zelf een aandoening hebt waardoor je afweersysteem minder goed werkt, of als je in een huis woont met iemand die kwetsbaar is, kan een booster wel helpen om anderen te beschermen. Door een booster breng je je antistoffen weer op een hoog niveau en ben je beter beschermd tegen milde infecties en verkoudheid.”

Niet ziek

Wie de booster zeker moet halen als er een nieuwe campagne start, zijn mensen die niet ziek zijn geweest en nog geen tweede booster hebben ontvangen. Dat zijn de Nederlanders onder de 60 jaar. Maar kunnen zij niet beter wachten tot een nieuw vaccin op de markt is, tegen omikron?

Moderna heeft dat vaccin al ontwikkeld, maar nog niet in productie genomen. Ook Pfizer komt binnenkort naar verwachting met een omikron-vaccin. Deze vaccins werken niet alleen tegen omikron, maar tegen alle tot nu toe bekende varianten. Een booster met een omikron-vaccin zal zeker beter werken tegen de virusvarianten die nu circuleren. “Maar dat vaccin is er nog niet,” zegt Van Leer. “We verwachten dat het voor het eind van dit jaar klaar is voor productie en dat we daarmee kunnen vaccineren. “Maar er komt nu een nieuwe golf aan, en het zou jammer zijn als mensen daar ernstig ziek van worden terwijl we in afwachting zijn van de nieuwe vaccins.”

BA1, 2, 4 en 5

Deze nieuwe vaccins zijn ontwikkeld met de virusstammen van BA1 en BA2, de eerste twee subvarianten van omikron. Ondertussen zijn daar BA4 en BA5 bijgekomen. Dat is nog altijd omikron, maar deze subvarianten verschillen zodanig van het oorspronkelijke omikron dat zij evengoed in aanmerking komen een nieuwe Griekse letter. BA4 en BA5 kunnen beter dan andere (sub)varianten de opgebouwde immuniteit door vaccins en/of doorgemaakte infectie ontwijken. De verwachting is dat nieuwe vaccins effectiever zijn tegen de twee nieuwe subvarianten.

Een booster is ook raadzaam met het oog op het post-covidsyndroom. Dinsdag kwam het RIVM met onderzoek naar buiten waaruit bleek dat een grote groep na drie maanden last blijft houden van minstens één symptoom, en dat het daarbij niet uitmaakt of iemand gevaccineerd is of niet. Het onderzoek ging over de alfa en delta-variant. Brits onderzoek dat vorige week is gepubliceerd wijst erop dat een vaccin, en dus ook een booster, de kans op post-covid bij omikron wel sterk verkleint.

Minister Kuipers: hou je aan de basismaatregelen, nieuwe vaccinatieronde niet nodig Zorgminister Ernst Kuipers roept alle Nederlanders op zich aan de basismaatregelen te houden om een besmetting met corona te voorkomen. De vele 60-plussers die hun tweede herhaalprik nog niet hebben gehaald, moeten dat alsnog doen. “Haal die herhaalprik.” Het is nu nog niet nodig om extra maatregelen te nemen, zei Kuipers na afloop van een extra overleg met de meest betrokken ministers, over de toegenomen coronabesmettingen. Een nieuwe vaccinatieronde is ook nog niet nodig. “Hou je aan de basismaatregelen die iedereen ondertussen kan dromen. Was je handen, ventileer goed, hou afstand waar dat mogelijk is.” En hou rekening met mensen met een kwetsbare gezondheid. “Zij zijn nog meer beducht op het oplopen van deze infectie.” Een nieuwe opleving zoals nu verbaast hem niet. “We weten dat het virus niet weg is. Er zijn telkens nieuwe varianten. Die zijn heel erg besmettelijk, maar gelukkig niet heel erg ziekmakend.”

