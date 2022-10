‘Juist nu willen we die gezelligheid van kerstverlichting’

De ene gemeente begint uit kostenoverwegingen twee weken later dan gebruikelijk met de kerstverlichting op straat. De ander zet de lichtjes elke dag iets eerder uit om energie te besparen.

In de binnenstad van Den Bosch branden de lichtjes straks gewoon volgens de oude afspraken. Juist nu hebben mensen sfeerverlichting nodig, zegt Monique de Klein van ondernemersvereniging Hartje in de Noord-Brabantse stad. “Iedereen heeft het al zo moeilijk. Als we die feestverlichting ook nog uitlaten, wordt het wel heel sober. We hebben die gezelligheid nodig.”

Brancheorganisatie Inretail adviseert juist om te besparen op de kerstverlichting. “Waar eerder soms dag en nacht de winkelstraten en -centra in volle glorie werden verlicht, past dat dit jaar niet in een situatie waarin iedereen nadenkt over energiebesparende maatregelen.” Schakel daarom de feestverlichting een uur na sluitingstijd uit, luidt het advies.

Later ophangen

De kerstverlichting in de binnenstad van Den Bosch was dit jaar wel onderwerp van gesprek. De gemeente vroeg aan de ondernemersvereniging of het niet slim was om de ornamenten later op te hangen. De Klein zei dat dat prima kon, maar dat het dan alleen maar duurder zou worden. “Dan moet ik die hoogwerker afzeggen. En de verhuisauto dan ook, die al het materiaal vanuit de opslag naar de juiste plekken moet brengen. Ze zullen wel bang zijn voor het imago van de stad als mensen de lichtjes tot laat zien branden, nu veel mensen moeilijk rondkomen vanwege hun energierekening.”

In Amsterdam hangt op veel plekken al kerstverlichting. Sommige gemeenten waren er al ver voor de herfstvakantie mee klaar, zoals in Maassluis. Daar mogen ondernemers de verlichting ophangen tussen 15 september en 31 februari.

De speciale aankleding van de winkelstraten is in de maanden rondom kerst belangrijk voor de omzet, zegt De Klein. “Veel ondernemers hebben het na twee coronajaren moeilijk. Het is deze winter erop of eronder. Mensen komen naar de binnenstad voor de beleving. Beetje cultuur snuiven, terrasje pikken, leuke winkeltjes bekijken. Daar hoort sfeerverlichting bij. Als dat er bij ons niet hangt, maar in Tilburg wel, zijn we ze kwijt.”

Niet de grootste kostenpost

De discussie over een striktere timer is op meerdere plekken gevoerd. Wie ledlampjes heeft, bespaart al een hoop. In het geval van Den Bosch kost het ieder jaar bijna een ton om de kerstverlichting, die tot half januari hangt, te regelen. Daarvan gaat volgens De Klein, met de huidige energieprijzen, zo’n 6000 euro naar elektriciteit.

Het fonds van de ondernemersvereniging heeft genoeg vet op de botten om extra geld kwijt te zijn aan hogere prijzen voor elektra. “Elektra is niet de grootste kostenpost. De echte kosten gaan naar andere dingen. Opslag, montage, storingen. Dan maakt een uurtje langer of korter branden echt niets uit.”

Kerstverlichting in huis

In de huiskamers wordt meestal wat later uitgepakt met kerstverlichting. De meeste mensen beginnen daar pas in november mee. Is sfeerverlichting met de huidige energieprijzen eigenlijk nog wel te betalen? Volgens Milieu Centraal, voorlichtingsorganisatie voor consumenten, vallen de kosten daarvan mee. De organisatie rekende uit wat een standaard pakket aan feestverlichting kost.

Het scheelt al enorm als gloeilampen worden vervangen door ledlampen, zegt Joanneke de Jongh van Milieu Centraal. “Stel dat je een kerstboom met een snoer van twintig lampjes hebt, een kerstster, een lichtslang aan de gevel en honderd lampjes voor buiten in een boom. Dan ben je, als alles ledverlichting is, ongeveer 35 euro kwijt. We gaan er bij die berekening vanuit dat het dertig dagen lang, fulltime brandt. Met gloeilampen wordt dat zo’n 120 euro.”

Wie een timer gebruikt om de verlichting regelmatig uit te zetten, is voordeliger uit. “Dan kost het ongeveer 4 euro per maand.”

