Journalistiek: voor de één vrijheid, voor de ander gevaar

Deze week doet Johan van Heerde verslag van de opvangcrisis vanuit standplaats Ter Apel. Vandaag deel 3: de ene journalist doet verslag, de ander vraagt om asiel.

David Isa uit Azerbeidzjan is journalist. Esteban Gonzalez en Gonzalo Barahona uit Chili zijn dat ook. Alle drie zijn ze deze week bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Maar in hun verhalen schuilt een wereld van verschil.

Isa is gevlucht uit uit Azerbeidzjan, waar hij zijn werk niet veilig kan doen. Hij laat zijn perskaart zien met daarop zijn naam en gegevens. De pas is nog geldig tot 2023. Dan trekt Isa zijn shirt omhoog en laat een wond op zijn buik zien. Veroorzaakt door de politie, zegt hij, die hem heeft mishandeld. Omdat hij dingen schreef die het dictatoriale regime niet waardeerde. Nadat hij meermaals is bedreigd, vluchtte Isa het land uit.

Op de Persvrijheid Index van Reporters Sans Frontières staat Azerbeidzjan op de 154e plek – van de 180. De afgelopen twintig jaar zijn er zeker acht journalisten gedood. Meer dan honderd verlieten er al het land, zegt Isa.

Gehoopt op een warmer welkom

Deze donderdag hangt Isa bij Ter Apel. Hij is nu een maand in Nederland, zegt hij, en verhuisd van Ter Apel naar Deventer naar Ter Apel naar Kampen naar Ter Apel naar Eindhoven naar Ter Apel naar Groningen en weer naar Ter Apel. “De volgorde weet ik niet meer”, lacht Isa. Als een boer met kiespijn.

In een recalcitrante bui weigerde hij woensdagavond de bus en sliep in Ter Apel. Isa had gehoopt op een warmer welkom, maar is aanbeland in de Nederlandse opvangcrisis. “Soms heb ik spijt dat ik ben gegaan, als ik weer dagen heb gewacht. In de noodopvang duren de dagen lang en is hygiëne een probleem. Ik ben geen racist, maar vluchtelingen uit bijvoorbeeld Afrikaanse landen houden er andere gewoonten op na. Ze maken niet schoon. Dan is het leven zwaar.”

Het is voor de asielzoeker lastig te begrijpen dat hij geen vaste verblijfplaats heeft, ondanks dat zijn gesprekken bij de vreemdelingenpolitie zijn afgerond. Ondergetekende moet Isa uitleggen dat zijn situatie geen uitzondering is.

Grote ogen

Eerder deze week keken de journalisten Gonzalez en Barahona van tv-zender Mega met grote ogen naar de omstandigheden in Ter Apel. Naar de mensen die in witte dekentjes op het gras liggen te wachten. Naar de ingevallen ogen van de rusteloze kinderen. Naar de bussen waar steeds weer nieuwe asielzoekers in- en uitstappen.

Esteban Gonzalez en cameraman Gonzalo Barahona uit Chili op bezoek in Ter Apel. Beeld Johan van Heerde

“Dit kennen wij niet in Chili. Immigratie is bij ons niet echt een issue en deze kampen bestaan bij ons niet. Ik vind dit erg indrukwekkend”, zegt Gonzalez. Samen met zijn cameraman maakt hij opnames in Ter Apel voor een item over een van fraude verdachte Chileense burgemeester, die haar land ontvluchtte en onlangs in Ter Apel werd opgepakt. Inmiddels zit zij in vreemdelingendetentie in Rotterdam.

Dat de politica vluchtte naar dit azc maakt Gonzalez boos. “Deze mensen hebben niets. Alleen hun koffers en wat eten. Dat onze burgemeester met haar volle bankrekening het in haar hoofd haalt om op deze plek aan te kloppen, vind ik misdadig.”

De twee Chileense journalisten zijn voor een weekje vanuit Santiago naar Amsterdam gevlogen om in alle vrijheid het item te filmen. Ondertussen maakten ze een uitstapje naar Maastricht voor een reportage over André Rieu. De wereldberoemde orkestleider en violist doet in oktober Chili aan. Gonzalez: “Dat was genieten.”

Het contrast met Isa uit Azerbeidzjan kan bijna niet groter.

