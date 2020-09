Jos B.: Een introverte natuurliefhebber met een duister randje

Mokkend lag hij in zijn tent. Nicky Verstappen, een 11-jarig Limburgs jochie met rossig haar en sproeten, was die augustusavond in 1998 beticht van het pikken van kauwgom. Met de ruzie in het achterhoofd wilde hij weglopen van het jaarlijkse zomerkamp van het Heibloemse jeugdwerk, zo vertelde hij een leeftijdgenoot. Toen de kinderen de volgende ochtend samenkwamen voor het ontbijt, was Nicky verdwenen. Even verderop werd zijn levenloze lichaam de dag daarop gevonden.

Aanvankelijk werd de leiding van het kamp op de Limburgse Brunssummerheide gehoord. Vanwege opvallend gedrag verdacht de politie met name een oud-hoofdonderwijzer van betrokkenheid bij de dood van de kleine Ajax-fan. Maar bewijzen tegen de man werden nooit gevonden.

Jos B., een introverte natuurliefhebber die in 1998 bij zijn moeder in Simpelveld woonde, kwam in 2018 in beeld als verdachte. Nadat nieuwe technieken het eerder mogelijk hadden gemaakt om duidelijk DNA te vinden op de pyjama- en onderbroek van Nicky, roept de politie dat jaar bijna 22.000 Limburgse mannen op om wangslijm af te staan. Het was het grootste DNA-verwantschapsonderzoek tot dan toe.

Ook verre verwanten van B. leverden een match op

B. gaf geen gehoor aan de oproep. Hij was op reis in de Franse Vogezen. Omdat hij niet terugkeerde, gaf zijn familie hem op als vermist. Materiaal dat de familie instuurde vanwege die vermissing, bleek vervolgens overeen te komen met het DNA in de moordzaak Verstappen. Ook verre verwanten van B. leverden een match op.

De politie had B., die in 2018 werd opgepakt in Spanje, al eerder in het vizier. Op de avond dat Nicky werd gevonden, was de indertijd 35-jarige man door de marechaussee aangehouden omdat hij langs de plaats delict fietste. B. zei dat hij post aan het rondbrengen was. Hij is in 2011 twee keer gehoord als getuige. Ook was hij in 1985 in beeld vanwege een zedendelict. B. werd nooit veroordeeld, de zaak werd geseponeerd.

Over B. is niet veel bekend. Hij leidde een teruggetrokken leven. B. houdt ervan om buiten te zijn, schreef hij eerder op zijn YouTubekanaal, hij is gek op wildkamperen en fotograferen. De man was actief bij de scouting in Heerlen en Nuth en heeft enige jaren op een peuterspeelzaal gewerkt in Brunssum. Voor zijn arrestatie deed hij veel aan bushcraft: overleven in de natuur.

