Joop van Dijk (99) wil nog lang niet stoppen met papier inzamelen, en dus geeft de gemeente hem een Canta

“Zo, dat was ‘m weer. Vol is vol hè?” De 99-jarige Joop van Dijk zet de vijfde doos met oud papier van de nieuwe bibliotheek in zijn Canta. Hij stapt met korte, zware ademstoten in en start de kleine, met vlaggetjes versierde auto.

Daar gaat Van Dijk. Hij kachelt voor de bieb langs, steekt het plein over, het fietspad op, naar de autoweg, haalt het groene stoplicht en draait de Canta het terrein van stadsreiniging Almere op. Daar laadt hij de opgehaalde dozen in een container, die al voor de helft gevuld is.

Speldje

Van Dijk, in de buurt ‘opa Joop’ ­genoemd, haalt al dertig jaar oud ­papier op in het centrum van Almere. De opbrengst gaat naar de wandelsportvereniging, die met het geld de avondvierdaagse financieert. Voorheen deed hij zijn papierronde in een auto, maar dertien jaar geleden had hij geen zin meer in een herkeuring voor zijn rijbewijs. Hij verkocht de auto en schafte een rode Canta aan. En die was aan vervanging toe.

“Af en toe gaat er iets mis”, vertelt Van Dijk schouderophalend. “Ik reed een paar jaar geleden eens langs een markt, het was een beetje krap. Ik raakte een bloembak en bammes! Het hele voorzooitje van de auto zat in elkaar. Dat moest ik dan weer ­laten maken, maar ik verdien hier bijna niets mee, ik leg er zelfs op toe.”

‘Een speldje is leuk, zei ik, maar ik kan beter een nieuwe Canta gebruiken.’ Beeld Werry Crone

Afgelopen december onderscheidde de gemeente Almere Van Dijk met een Growing Green Speld vanwege zijn inzet voor de stad. “Opa Joop van Dijk is voor de reinigingsdienst onmisbaar”, verklaart André Rusch, regisseur schoon bij de gemeente. “Hij haalt ruim een container per week aan oud papier op. En hij inspireert enorm. Hij is bijna honderd jaar oud, doet dit werk omdat hij het leuk vindt en iedereen in het centrum kent hem. Dat zorgt voor wat meer gemeenschapszin en ook dat vinden we belangrijk in deze relatief jonge gemeente.”

Laatste jaar

Van Dijk, in een gele jas van de stadsreiniging en met een platte pet, kijkt over zijn bril heen naar Rusch en lacht. “Die uitreiking was mooi hoor. Daar waren een heleboel mensen en ik stond vooraan...” Hij schiet vol. “Maar ik zei ook toen tegen een tv-ploeg daar: een speldje is leuk, maar ik kan beter een nieuwe Canta gebruiken.”

De gemeente luisterde naar de hartenkreet. “In verschillende potjes zat nog wat geld. Dat hebben we bij elkaar gelegd”, zegt ambtenaar Rusch. Is dat niet oneerlijk tegenover andere bewoners? “Nee”, zegt Rusch beslist. “Iedereen die zoiets bijzonders doet kan zo’n verzoek doen bij de wethouder.”

Opa Joop haalt ruim een container per week op. Beeld Werry Crone

Van Dijk is blij dat hij nog gewoon vier keer per week aan de slag kan. Hij haalt een grote sleutelbos tevoorschijn. “Ik kom overal. Met deze druppel gaat zo’n paaltje de grond in, weet je wel. En deze sleutels zijn van de woningbouwvereniging, die ­geven ze mij gewoon. En ik kan daar komen met de Canta hè.”

Sommige dozen zijn te groot of te zwaar om mee te nemen. “Dan zeg ik tegen de jongens die hier werken dat ze die moeten ophalen. Dat doen ze voor me.”

“Dit is mijn laatste jaar hoor”, zegt Van Dijk. “Het gaat allemaal wat lastiger de laatste tijd. Tillen lukt wel, maar ik kan soms mijn handen niet helemaal dichtknijpen.” Gelukkig helpt zijn zoon Gerrard van 67 vaak, hoewel die hem niet zal opvolgen. Ernstig: “Die heeft nooit een rijbewijs gehad. Dat hoeft niet in een Canta, maar je moet wel weten wat je doet.”

