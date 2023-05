Joodse organisaties prijzen de arrestatie van AZ-supporters om antisemitische liederen

De politie heeft zaterdagavond 154 supporters van voetbalclub AZ aangehouden omdat ze onderweg naar de Johan Cruijff Arena antisemitische liederen zongen. Agenten waarschuwden de supporters meermaals. Toen het zingen doorging, is het metrotoestel met de supporters stilgezet. Ze zijn aangehouden wegens groepsbelediging en verstoring van de openbare orde.

Na de arrestatie zijn volgens de politie de bussen waarin de arrestanten zaten vernield. Ook zijn politiemensen beledigd en mishandeld. Elf supporters moesten daarom de nacht in de cel doorbrengen. Zij mochten in de loop van zondag weer naar huis.

Een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema noemt het “extra pijnlijk dat dit gebeurde zo kort na de herdenking op 4 mei.” Volgens de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding is de arrestatie van de supporters “een krachtig signaal”. “Dit soort teksten zijn kwetsend en intimiderend. Ze werken door in de schoolklas en op de werkplek.” Ook het Centrum Informatie en Documentatie Israël (Cidi) spreekt van een “heel goede actie”. “Ook in het voetbal mogen we antisemitisme niet normaal vinden. Deze antisemitische spreekkoren werken namelijk door in andere delen van de maatschappij.”

AZ veroordeelt het gedrag van de supporters. “De club keurt opruiend gedrag en discriminatie in welke vorm dan ook ten strengste af en neemt nadrukkelijk afstand van degenen die zich hieraan schuldig hebben gemaakt.”

Toename in aantal aangiftes

Het aantal aangiftes van antisemitisme is afgelopen jaar sterk gestegen, bleek vorige maand uit cijfers van het Openbaar Ministerie (OM). Terwijl er in 2018 nog twintig zaken lagen om Jodenhaat, was dat aantal in 2022 gestegen tot 61. In totaal behandelde het OM in vijf jaar tijd 237 zaken over antisemitisme.

Voetbalsupporters die worden aangehouden vanwege antisemitische leuzen, liederen of spreekkoren, moeten vaker voor de rechter verschijnen. Vorig jaar waren supporters betrokken bij 28 zaken over antisemitisme.

Supporters krijgen vaak taakstraffen opgelegd en moeten zich bijvoorbeeld verdiepen in de geschiedenis van Jodenvervolging en de Holocaust. Ook de Anne Frank Stichting heeft al jarenlang samenwerkingen met voetbalclubs om antisemitisme op de tribune tegen te gaan.

Holocaust-ontkenning wordt misschien strafbaar

Supporters voeren vaak aan dat er geen verband is tussen antisemitisme en de negatieve emoties die ze voelen voor een “joodse” club als Ajax. Maar voor Joodse mensen die de spreekkoren horen, maakt de intentie niet uit, zei het CIDI onlangs in Trouw, naar aanleiding van een interview met een supporter die een antisemitische schildering had gemaakt. “De ontvanger van de haat, want dat is het, heeft er uiteindelijk geen boodschap aan dat het niet zo bedoeld is.”

Het kabinet wil sinds 2018 antisemitisme beter bestrijden. Minister van justitie en veiligheid Dilan Yeşilgöz wil dat onder andere doen door een expliciet verbod op het ontkennen van de Holocaust op te nemen in het Wetboek van Strafrecht.

