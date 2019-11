Jongste kinderen blijven vader Ruinerwold steunen

De negen kinderen van de 67-jarige Gerrit-Jan van D., die jarenlang een geïsoleerd leven leidde op een boerderij in het Drenste Ruinerwold, kwamen donderdag met twee verschillende verklaringen naar buiten. Zij reageerden op de bekendmaking van het Openbaar Ministerie dat hun vader nu ook van seksueel misbruik van twee van hen wordt verdacht.

De vier oudste kinderen lieten weten zich ‘te herkennen in de tenlastelegging’. Ze hebben ‘vertrouwen op een goed rechtsverloop’. De vijf jongste kinderen, die op de boerderij werden aangetroffen toen de politie daar op 14 oktober binnenviel, meldden daarentegen ‘wij kunnen ons niet vinden in de tenlastelegging van onze vader’.

Leden van de rechtbank bezoeken de afgesloten ruimtes in de boerderij in Ruinerwold waar Gerrit Jan Van D. met vijf jongeren werd aangetroffen. Beeld ANP

Witwassen, vrijheidsberoving en mishandeling

De zaak kwam aan het rollen nadat een 25-jarige zoon enkele keren was opgedoken in een dorpskroeg in Ruinerwold. Toen hij een verward verhaal aan de barman vertelde over het teruggetrokken gezin op de boerderij besloot deze de politie in te schakelen. Van D. werd, samen met een andere verdachte, opgepakt op verdenking van witwassen, vrijheidsberoving en mishandeling van zijn negen kinderen. Ook wordt hij, samen met de huurder van de boerderij, verdacht van het maandenlang vasthouden in Meppel van een man uit Oostenrijk in 2009, zo meldde donderdag het OM.

Daar komt nu ook seksueel misbruik bij. Dat gaat om twee van zijn drie oudste kinderen, die het ouderlijk huis al eerder hadden verlaten en niet in de boerderij in Ruinerwold hebben gewoond. De 25-jarige zoon die met de kwestie naar buiten kwam sluit zich bij hun reactie aan.

De vijf jongste kinderen daarentegen blijven achter hun vader staan. Zij stellen in hun verklaring dat hun levensdoel onveranderd is, alleen hun omgeving is nu gewijzigd. “Wij hebben van onze vader geleerd om je geluk te zoeken in je relatie met God, en je onderwijs in eigen hand te nemen. En daar geloven wij nog steeds in. Wij definiëren geluk niet als het ‘afgescheiden leven van de maatschappij’, dat was ook nooit de bedoeling maar dat is nou eenmaal zo gelopen.” Ze noemen het verder “heel pijnlijk dat er een kloof is ontstaan tussen ons en onze oudste broers en zus”.

De verklaringen van de kinderen kwamen gisteren naar buiten via een persbericht van documentairemaakster Jessica Villerius. De filmmaker volgt het gezin om uiteindelijk een documentaire te maken.

Het OM maakte donderdag ook bekend dat uit DNA-verwantschapsonderzoek gebleken was dat Van D. de vader van de kinderen is en dat ze dezelfde vader en moeder hebben. Eerder was al vast komen te staan dat de moeder op 6 oktober 2004 in Zwolle is overleden.

Eind januari komt de zaak voor het eerst voor de rechter.

