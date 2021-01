Jongerenwerkers en politie met videowagen op de been, maar geen relschoppers

Als Ivo van den Heuvel en Patricia Waijers (zie foto) om zich heen kijken zien ze vooral het reflecterende geel van tientallen politiejassen. Bij alle ingangen van het Utrechtse park De Gagel posten agenten. Op de centrale heuvel heeft de politie een overzichtspunt ingericht en langs de belangrijkste toegangsweg houdt een gepantserde videowagen een oogje in het zijl.

Het machtsvertoon voelt wat potsierlijk. Er lopen grootouders met kleinkinderen een rondje door het park, op een bankje leest een buurtbewoner de krant. Van massale protesten is geen sprake. Van rellen - waar de politie rekening mee hield - al helemaal niet. Er is hier hoogstens handjevol mensen naartoe gekomen om vreedzaam hun mening uit te dragen. Sterker nog, buurtbewoners Van de Heuvel en Waijers zijn de enige met een protestbord in het uitgestrekte park. Hun kartonnen boodschap: Leven is meer dan overleven.

“Het lijkt wel alsof mensen niet meer dood mogen gaan”, zegt Van den Heuvel vanachter de kinderwagen waar zijn kind in zit. “Leven is meer dan de lengte ervan.” Waijers vult aan: “Ik gun mensen heel erg hun extra levensjaren, maar niet ten koste van alles. De angst die in de mensen heeft postgevat, en wat vooral vele kinderen, jongeren en jongvolwassenen moeten doormaken, dat vind ik schrijnend en zorgwekkend. We maken nu het leven dood, omdat we de dood niet accepteren.”

Het gesprek wordt ruw onderbroken door een agent. “Bent u aan het demonstreren? Heeft u uw komst als demonstratie aangemeld?”, vraagt de man kortaf. Waijers, enigszins verbouwereerd: “uuh, nee”.

Dat de politie er in het park zo kort op zit komt door berichten die rondgingen over De Gagel op sociale media. In Telegram-groepen als ‘Rellen 030’ en ‘Rellen Nederland 2.0’ stuurden leden flyers door om op zaterdagmiddag ‘een kopje koffie’ te drinken in het park in de Utrechtse wijk Overvecht. De chatgroepen hebben duizenden leden en dit soort oproepen waren eerder deze week het petrischaaltje waar de onrusten en plunderingen in andere gemeenten uit ontstonden.

“Die oproepen komen van buitenstaanders”, zegt Nurettin Eren van Jongerenwerk Utrecht die samen met een collega een rondje maakt om jongeren uit de wijk aan te spreken en over te halen om weg te blijven uit het park. “De enige jongeren die we zijn tegen gekomen kwamen uit nieuwsgierigheid even kijken. Er lijkt geen behoefte te zijn om te rellen.” En dat terwijl er afgelopen zomer nog stenen naar de politie werden gegooid na een oproep om te rellen bij het nabijgelegen winkelcentrum Gagelhof.

Sinds de vlam in de pan sloeg in andere steden, praat Eren daarom continu met jongeren en ouders in de wijk om een uitbarsting in zijn Overvecht te voorkomen. “Afgelopen week zeiden we tegen de jongens: ‘wees je ervan bewust dat die buitenstanders expres kiezen voor oproepen tot rellen in Overvecht. Het gaat nu juist zo goed, laten we dat zo houden’”, zegt Eren. Tot nu toe lijkt het te werken. De politiebusjes vertrekken één voor één, de buurtbewoners gaan door met hun wandeling. En Eren is trots: “Op onze jongeren. Dat ze niet reageren op die berichten.”

