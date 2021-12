Jongeren worden vaker dan gedacht gedwongen drugs rond te brengen of geld wit te wassen, blijkt uit Rotterdams onderzoek

Vaker dan op basis van officiële registraties werd aangenomen, maken criminelen doelbewust misbruik van kwetsbare Rotterdamse jongeren door ze te dwingen strafbare feiten te plegen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) in opdracht van de gemeente Rotterdam. Jongeren worden bijvoorbeeld gedwongen om drugspakketten te vervoeren, of moeten hun bankrekening laten misbruiken voor het witwassen van crimineel geld.

Tot die conclusie komt het CKM op basis van de ervaringen van zo’n 500 zogenoemde eerstelijns professionals uit Rotterdam. Onder meer jongerenwerkers, leerplichtambtenaren en schuldhulpverleners werden ondervraagd. Ongeveer de helft van deze professionals geeft aan de afgelopen twee jaar in aanraking te zijn gekomen met één of meerdere slachtoffers van criminele uitbuiting.

Om hoeveel slachtoffers het precies gaat is op basis van die observaties niet exact te zeggen, maar het CKM schat dat tientallen, mogelijk zelfs honderden Rotterdamse jongeren gedwongen werden strafbare feiten te begaan. Dat is fors meer dan blijkt uit de officiële registraties. Om een voorbeeld te geven: in de periode 2015 tot 2019 werden door de Rotterdamse politie in totaal slechts vijftien slachtoffers van criminele uitbuiting bij het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel gemeld.

Slachtoffers kampen met schaamte

Volgens Shamir Ceuleers, woordvoerder van het CKM, is dat grote verschil tussen de statistieken en de signalen eigen aan mensenhandel, waar criminele uitbuiting een voorbeeld van is. Net als bijvoorbeeld de slachtoffers van seksuele uitbuiting, stappen ook slachtoffers van criminele uitbuiting niet snel zelf naar een zorgverlener of de politie. “Ze kampen met schaamte en voelen zich schuldig. Ze denken: ik heb dit toch zelf gedaan? Ze zien zichzelf daardoor vaak ook niet als slachtoffer.”

Daarom is het belangrijk dat hulpverleners leren de signalen van criminele uitbuiting te herkennen, benadrukt het CKM in het onderzoeksrapport. “Veel eerstelijns professionals zien simpelweg een drugscrimineeltje”, zegt Ceuleers. “Wij zeggen niet dat ieder drugscrimineeltje ook een slachtoffer is, maar het is wel belangrijk dat wordt nagegaan: wat is de context?”

Hij legt uit dat de criminelen geraffineerd te werk gaan, en doelbewust misbruik maken van zeer kwetsbare jonge mensen, zoals jongeren met een verstandelijke beperking, of jongeren die te maken hebben met schulden. Uit het onderzoek blijkt dat criminelen de jongeren, soms pas net van de basisschool, werven op straat, online of op school. Met fysiek geweld, of door te dreigen eerder gepleegde misdaden bekend te maken worden de jongeren gedwongen steeds zwaardere strafbare feiten te plegen.

Ceuleers: “Een slachtoffer gaat in zo’n geval niet uit zichzelf verklaren: ‘Ik wilde dit helemaal niet doen, ze hebben me gedwongen’. Dus je moet zelf onderzoek doen en je afvragen of er sprake is van slachtofferschap. Dat is belangrijk, want anders verlies je zo’n slachtoffer. Die wordt gewoon veroordeeld als drugscrimineel, of voor bijvoorbeeld witwassen.”

Onderzoek op scholen

De gemeente Rotterdam is de eerste gemeente die criminele uitbuiting van jongeren op deze manier in kaart heeft gebracht. Dat wil niet zeggen dat het een Rotterdams probleem is. Het CKM doet momenteel ook een landelijk verkennend onderzoek waaruit moet blijken hoeveel Nederlandse jongeren worden gedwongen strafbare feiten te begaan. Volgens Ceuleers is het belangrijk dat het tegengaan van criminele uitbuiting onderdeel wordt van de landelijke strategie tegen ondermijning in drugscriminaliteit.

Ondertussen is Rotterdam al aan de slag met de aanbevelingen van het CKM. In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college van burgemeesters en wethouders onder meer dat politieagenten in de stad het afgelopen jaar zijn getraind op het herkennen van signalen van mensenhandel. Ook jongerenwerkers zullen het komende jaar cursussen volgen over criminele uitbuiting. Daarnaast zal het CKM in Rotterdam verdiepend onderzoek gaan doen op middelbare scholen, om zo nog beter in beeld te krijgen hoe voorkomen kan worden dat jongeren gedwongen in de criminaliteit belanden.

