Jongeren wantrouwen de overheid vaker, zien jongerenwerkers

Wantrouwen ten aanzien van de overheid is volgens jongerenwerkers nu de voornaamste bron van polarisatie onder jongeren. Dat wantrouwen groeide tijdens de coronapandemie, maar is sindsdien gebleven. Ook radicaal-rechtse ideeën en complottheorieën zijn in opkomst. Het belang van radicale religieuze ideeën, zoals islamitisch extremisme is juist afgenomen, stellen de jongerenwerkers.

Dat blijkt uit twee onderzoeken in opdracht van het ministerie van sociale zaken, uitgevoerd door onder andere het Nederlands Jeugdinstituut en het Verwey-Jonker Instituut. Ze zijn gebaseerd op verdiepende gesprekken met in totaal 38 jeugdprofessionals (merendeels jongerenwerkers) en vragenlijsten ingevuld door 84 jongerenwerkers. Afgelopen jaar waarschuwden de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) al voor een toename van het radicaal anti-overheidsdenken.

De overheid krijgt de schuld van hun ellende

De jongeren waarmee jeugdwerkers te maken hebben, kampen vaker dan de gemiddelde jongere met problemen. Ze zijn gefrustreerd, wanhopig, en somber over de toekomst, zo zeggen de welzijnswerkers. Vaak geven ze de overheid de schuld van hun ellende.

Hun onvrede werd zichtbaar in de coronaperiode, omdat de coronabeperkingen jonge mensen hard troffen: scholen en cafés en andere voorzieningen gingen dicht.

Maar het coronabeleid is niet de enige oorzaak van het wantrouwen. Dat komt volgens de jongerenwerkers ook voort uit de toenemende armoede, het toeslagenschandaal, de klimaatcrisis, wachtlijsten voor hulpverlening, de woningcrisis en het asielbeleid.

‘Jongeren zetten zich altijd al af tegen de maatschappij’

Ook de Zwijndrechtse jongerenwerker Michel Weening ziet regelmatig wantrouwen jegens de overheid. “Maar jongeren hebben altijd al een eigen straatcultuur gehad”, relativeert hij. “Daarbij hoort dat ze zich aan elkaar spiegelen en afzetten tegen hun ouders, en ook tegen de maatschappij.”

De thema’s waarop ze dat doen, bewegen mee met de actualiteit. “Autochtone jongeren die op de wachtlijst staan voor een woning hebben soms het idee dat de overheid voor vluchtelingen beter zorgt dan voor ‘onze eigen’ jongeren”, zegt Weening. “Jongeren met een andere culturele achtergrond vinden dat Oekraïense vluchtelingen beter behandeld worden dan vluchtelingen uit andere landen.”

Toeslagenschandaal maakt huiverig voor schuldhulp

Weening helpt jongeren met financiële problemen. Zij noemen volgens hem vaak het toeslagenschandaal als reden om de overheid te wantrouwen. Ze durven daardoor niet aan te kloppen bij de gemeente of schuldhulpverlening. Weening kan ze meestal wel overhalen om dat alsnog te doen, als dat nodig is.

Sociale media zijn volgens Weening een bron van radicale opvattingen. “Die geven een eenzijdige blik op de actualiteit. Je wordt bevestigd in wat je opzoekt”, stelt hij.

Weening, die ook bestuurder is bij de beroepsvereniging BVjong, gaat niet tegen de extreme ideeën in. “Dat werkt averechts”, zegt hij. “Ik probeer wel hun blik te verbreden. Over de opvang van vluchtelingen zeg ik bijvoorbeeld dat het geen pretje is om een jaar met honderden op een boot te moeten wonen.”

Helpen bij het tegengaan van polarisatie

Vanwege de opkomst van het anti-overheidsdenken, hebben de jongerenwerkers die deelnamen aan beide onderzoeken behoefte aan meer kennis, bijvoorbeeld over complottheorieën. Ze willen dat gemeenten hen meer betrekken bij het tegengaan van polarisatie.

Onderzoeker Ron van Wonderen van het Verwey-Jonker Instituut steunt die wens. “Polarisatie wordt teveel als een veiligheidsissue gezien. Als er incidenten zijn, doet de politie er wat aan. Maar de rol van sociaal werkers is onderbelicht. Zij zien en horen veel, en kunnen in een vroegtijdig stadium helpen voorkomen dat ongenoegens uit de hand lopen. Er is de afgelopen jaren veel bezuinigd op het sociaal werk in wijken. Dat is ontzettend zonde, want door daarin te investeren kun je problemen voorkomen.”

Lees ook:

AIVD vreest verdere ondermijning van de democratische rechtsorde

Ook de veiligheidsdienst maakt zich grote zorgen om het ‘anti-institutioneel extremisme’ in Nederland, nu het aantal aanhangers blijft groeien.