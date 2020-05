Jongeren over 5 mei: Als je een beetje vrijheid verliest, zie je meteen hoe belangrijk het is

Kinderburgemeester Ilias (11): ‘Je bent vrij als je wordt geaccepteerd zoals je bent’

Kinderburgemeester van Amsterdam Ilias (11) probeert er het beste van te maken in coronatijd. “Ik speel veel buiten met mijn vrienden. Het is ramadan, dus ’s avonds help ik mijn moeder met het maken van de iftar, de maaltijd die we gezellig met het gezin eten.”

Vooral kleine broodjes en cakes bakken is leuk. Maar, zegt Ilias, de coronacrisis heeft ook voor hem minder leuke kanten. “De maatregelen zijn goed voor ons, maar ik voel me wel een beetje beperkt.” Voetbalwedstrijden spelen is er bijvoorbeeld niet meer bij. Ook was de kinderburgemeester uitgenodigd om de Dodenherdenking op de Dam bij te wonen, maar dat ging niet door. “Een grote teleurstelling”, vindt hij. “Het was zo’n grote kans, het is een heel bijzonder moment. En ik had de koning kunnen ontmoeten.”

Als kinderburgemeester geeft Ilias ‘een stem aan de kinderen van Amsterdam’, vertelt hij. Samen met de kinderraad adviseert hij burgemeester en wethouders. Daarbij staan idealen als vrijheid hoog in het vaandel.

Maar wat betekent het om vrij te zijn? “Vrijheid is voor mij dat ik me veilig en fijn voel”, legt Ilias uit. Dat is belangrijk voor alle kinderen in Amsterdam. “Je bent vrij als je wordt geaccepteerd zoals je bent, en dat het niet uitmaakt hoe je eruit ziet of waar je vandaan komt. Iedereen moet gelijk zijn.”

VN-jongerenambassadeur Hajar Yagkoubi (20) in Helmond, haar woonplaats: ‘Ik kan gewoon mijn werk doen'.

Jongerenvertegenwoordiger Hajar Yagkoubi (20): ‘Vrijheid begint met begrip tonen voor elkaar’

Als jongerenvertegenwoordiger sprak Hajar Yagkoubi (20) al bij de Verenigde Naties in New York, maar vanwege corona doet ze haar werk nu vanuit haar slaapkamer in haar ouderlijk huis in Helmond. Daar neemt ze lessen op over mensenrechten voor scholen en jeugdinstellingen en schreef ze bijvoorbeeld een brief aan het kabinet over het lot van vluchtelingen in Griekenland.

Dat soort zaken plaatst de dingen voor haar in perspectief, zegt ze, óók de coronacrisis. “Ik kan gewoon mijn werk doen, terwijl andere mensen onder schrijnende omstandigheden moeten leven.” Ze voelt zich daarom niet heel anders. “Ik moet alleen een beetje creatiever zijn.”

Als jongerenvertegenwoordiger maakt Yagkoubi zich zorgen over de polarisatie in de samenleving. “Vrijheid begint met verbondenheid, met begrip tonen voor elkaar. Maar wat ik hoor van jonge mensen is dat gevoelens van verdeeldheid de afgelopen jaren juist toenemen, vooral door sociale media: we komen nauwelijks meer in aanraking met andere meningen.”

Maar sociale media kunnen ook oplossingen bieden, denkt ze. “In de coronacrisis zie je dat daar juist verbondenheid ontstaat, er zijn zo veel initiatieven uit de grond gestampt om anderen te helpen.”

Wat doet ze zelf als ze iemand tegenkomt die een andere mening heeft? “Ik probeer altijd de ander te begrijpen. Als je doorvraagt, kom je erachter dat iemands mening vaak voortkomt uit een oprecht sentiment, dat is belangrijk om te erkennen. Je blijft uiteindelijk allemaal mens.”

Eva Pronk mocht op 4 mei 2020 haar gedicht 'Vrijheid' voordragen tijdens de Nationale Herdenking in Amsterdam. ‘Ik heb gewoon heel erg mijn best gedaan'. Beeld Martijn Gijsbertsen

Dichter Eva Pronk (16): ‘Je kan je nu beter voorstellen hoe het in de oorlog was’

Scholier Eva Pronk (16) viel dit jaar wel een heel bijzondere eer ten deel: gisteren mocht ze op de Dam haar gedicht Vrijheid voordragen. Op het moment voelt ze zich zelf wel iets minder vrij. “Soms ga ik even naar buiten met mijn zusje, of hardlopen, maar ik verveel me best wel erg.”

De kleine beperkingen door het coronavirus zetten haar wel aan het denken over vrijheid, zegt ze. “Het kan natuurlijk veel erger, er zijn mensen die onder heel verschrikkelijke omstandigheden moeten leven. Maar corona maakt wel dat je dankbaar bent voor de vrijheid die je normaal gesproken hebt.”

De viering van de vrijheid is daarom voor Eva extra bijzonder dit jaar. “Je kunt je nu beter voorstellen hoe het in de oorlog was. Als je een klein beetje vrijheid verliest, zie je meteen hoe belangrijk het eigenlijk is.”

De dichter is bescheiden over haar prestatie, het winnen van de gedichtenwedstrijd voor de herdenking. “Ik vind dichten heel moeilijk, het lukt eigenlijk nooit. Maar het leek me zo bijzonder om bij te dragen aan de herdenking, dus ik heb gewoon heel erg mijn best gedaan.”

Lees ook:

De bevrijding in Trouw

75 jaar geleden werd Nederland bevrijd. Stapje voor stapje veroverden de geallieerden Nederland, tot de capitulatie. Zo berichtte Trouw in de eerste dagen van mei over de naderende bevrijding.