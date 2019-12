Jongeren met Afrikaanse roots beginnen eigen talkshow. ‘Ik wil debatteren over de dingen die mij aangaan’

De 22-jarige Warsane Mekke uit Baarn begint te stralen als ze ziet hoeveel bekenden er op de tribune van theater Perdu in Amsterdam zitten. Ze geeft Lenna Nukta (20) uit het Rotterdamse Hoogvliet een knuffel en voorkomt net op tijd dat de frisdrank uit haar McDonald’s beker over haar hoofddoek klotst. Ze komt hier voor de maandelijkse talkshow van Alkebulan: een organisatie van vier Nederlandse jongeren met Afrikaanse roots. “Het is de talkshow die we missen op tv”, zegt Nukta.

In de kleine theaterzaal zit het publiek – een diverse mix van dertig jonge mensen – op banken. De talkshow wordt gepresenteerd door Fatima Warsame (25) die zichzelf introduceert als de Jimmy Fallon – een Amerikaanse presentator – van de avond. In haar fluorgroene legging neemt ze de actualiteit door: voetballers die zich uitspreken over racisme, fragmenten uit het geschrapte tv-programma ‘De Villa’ en wat rappers hebben gezegd over Zwarte Piet.

Beeld Patrick Post

Vervolgens neemt ze plaatst aan een tafel waar ze met drie gasten in gesprek gaat over het thema van de avond: daten. Vorige keren sprak zij al met haar gasten over de vraag of (zwarte) mannen moeten kunnen huilen, het taboe op mentale gezondheid en het hebben van een relatie met iemand met een andere achtergrond.

Fatima Warsame vindt de show bepaald niet overbodig. “Natuurlijk hebben we in Nederland talkshows die de actualiteit bespreken, maar die zijn niet gericht op jongeren en ook niet op mensen met een migratieachtergrond. Daarnaast zien zwarte mensen zich daar nauwelijks gerepresenteerd.” Ze vervolgt: “Bij ons zijn de gasten altijd heel divers maar ook: we weten welke memes – internetgrappen – deze jongeren zien, naar welke muziek ze luisteren en wat er speelt binnen de gemeenschap. Dat is ons startpunt en van daaruit maken we de talkshow en bedenken we de thema’s.”

Lenna Nukta is blij dat de talkshow er is. “Er is gewoon zo weinig voor zwarte vrouwen. Nou ja, er zijn wel feestjes, festivals en plekken om samen leuke dingen te doen maar er is weinig als het gaat om intellectuele avondjes uit. De gesprekken over serieuze onderwerpen worden vaak door witte mensen gevoerd”, zegt ze. “Terwijl ik ook graag wil debatteren over de dingen die mij aangaan, zonder dat ik bepaalde zaken moet uitleggen, zoals racisme en wat dat met je kan doen.”

Warsane Mekke (22) reageert op een onderwerp dat wordt besproken tijdens Late Night Talks. Een praatprogramma bezocht door voornamelijk Nederlandse jongeren met Afrikaanse roots. Beeld Patrick Post

En het is precies om die reden dat Rudy Asibey en Naoual Mayrahkee samen Alkebulan hebben opgericht. Alkebulan is de oude naam voor Afrika, legt Asibey uit. “Ik ben in Nederland geboren en voelde me altijd anders maar ik begreep niet zo goed waarom, behalve dan dat je als kind wordt geconfronteerd met het feit dat je zwart bent. Toen ik op 10-jarige leeftijd voor het eerst naar Ghana ging – waar mijn oma is geboren – had ik een ‘aha’ moment. Ik merkte meteen dat de Ghanese cultuur ook een onderdeel van mij is. Dat had ik ik al die tijd gemist.”

Met de talkshow wil ze die roots naar Nederland brengen. Tegelijkertijd hoopt ze hiermee vooroordelen over Afrika weg te nemen. “Mensen denken toch nog vaak aan armoede en kinderen op blote voeten met vliegjes op hun gezicht. Wij willen laten zien dat Afrika genoeg positieve beelden kent en dat je er hele toffe culturen kan vinden”, legt ze uit.

Beeld Patrick Post

Het publiek heeft tijdens de talkshow ook een belangrijke rol. “Het publiek is heel divers en we laten het actief mee doen aan de discussie”, zegt Warsame. En dat lukt. Als het gaat om ghosting – nooit meer reageren op iemand die je toch niet zo leuk vindt – wordt het publiek rumoerig. “Moet kunnen toch”, zegt tafelgast Benjayh Porter. Echt niet, vindt een aantal mensen – met name vrouwen – uit het publiek.

Asibey aanschouwt de avond vol trots: “Waar discussie is, kunnen mensen van elkaar leren”, zegt ze. Haar doel met de talkshow? “Bekender worden bij een nog groter publiek en uiteindelijk misschien wel de nieuwe ‘De Wereld Draait Door’ worden.”

