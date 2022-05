Jongeren hebben het zwaar, ook nu de pandemie uitdooft

Nederlandse jongeren hebben het mentaal moeilijk en maken zich zorgen om het klimaat, gezondheid, de woningmarkt en prestatiedruk. Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving ziet dat de nasleep van corona lastig is voor de jeugd. Ze hoopt dat deze generatie veerkracht kan tonen, maar dan moet er wel beter naar hun problemen geluisterd worden.

Maken jongeren zich niet vaker zorgen over de toekomst?

“Zorgen over de toekomst zijn van alle tijden, maar we zien nu dat de mentale gezondheid van jongeren de afgelopen jaren echt snel verslechterd is. We staan als samenleving dan ook voor een hoop grote uitdagingen: klimaat, woningmarkt, grote verschillen tussen verschillende groepen in de samenleving. Die problemen zijn niet nieuw, maar de coronacrisis maakte de kwetsbare positie van jongeren extra zichtbaar.”

Wordt het beter nu de pandemie uitdooft?

“In mijn werk als hoogleraar zie ik dat studenten lastig weer terugkomen in het oude normaal. Veel problemen verdwijnen niet met het uitdoven van de pandemie. Er zijn meer eetstoornissen, en door het verstoren van sociale netwerken is er een vergroot risico op langdurige eenzaamheid.”

Welke oplossing ziet u?

“De coronamaatregelen vroegen veel aanpassingsvermogen van jongeren om anderen te beschermen. Beleidsmakers staan ver van jongeren af staan en het vertrouwen in de politiek is ook onder jongeren gedaald is en lager dan bij andere leeftijdsgroepen. Er zal beter met ze samengewerkt moeten een meer naar ze geluisterd.”

Als minister was u verantwoordelijk voor de invoering van het leenstelsel voor studenten. Heeft dat bijgedragen aan het wantrouwen in de politiek onder jongeren?

“Ook toen hadden we als kabinet, dat zeg ik maar eerlijk, de combinatie van problemen voor jongeren niet goed in het vizier. Zelden wordt de totale problematiek voor een generatie in kaart gebracht. En dat zal moeten veranderen. Al ben ik nog steeds van mening dat het leenstelsel niet alleen maar slecht was.”

Overhandiging adviesbundel Maandag overhandigt Jet Bussemaker een adviesbundel over de zorgen van jongeren aan de minister van binnenlandse zaken, Hanke Bruins Slot. De Gezondheidsraad schetst daarin een beeld van gevolgen van de pandemie voor jonge mensen. Recente cijfers laten zien dat 18-25 jarigen tijdens corona zenuwachtiger waren en zich vaker somber of verdrietig voelden. In 2021 zijn ruim 300 jongeren tot 30 jaar overleden door zelfdoding. Dit is een toename van 15 procent ten opzichte van eerdere jaren. Ook zijn er leerachterstanden en minder financiële zekerheden.

Lees ook:

Hulp voor studenten is onderweg, maar de oplossing is het niet

Studenten kunnen rekenen op meer financiële steun van de overheid, maar in welke vorm? Een voorstel van Dijkgraaf ligt op tafel.